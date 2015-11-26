Прощай, полоса препятствий: Океанский проспект заасфальтируют этой ночью

Водителей просят не парковать свой транспорт вдоль дороги

Океанский проспект. Фото: ИА PrimaMedia

Верхний слой асфальта из щебеночно-мастичного асфальтобетона начнут укладывать в ночь на 17 октября на Океанском проспекте. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и ограничениям, а также не парковать свой транспорт вдоль дороги по Океанскому проспекту, от Светланской до Октябрьской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"К асфальтированию дорожники планируют преступить после того, как спадет интенсивность дорожного движение в краевой столице. По предварительным данным работы начнутся после 22.00", — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, что уже несколько дней дорога на Океанском проспекте из-за начала ремонта больше напоминает полосу препятствий или трассу для слалома. Десятки канализационных люков расположены в нескольких метрах друг от друга, и практически каждый их них обнесён арматурой. Это сделано для того, чтобы водители не наезжали на люки, вокруг которых сохнет бетон, нанесённый во время ремонта дорожного полотна. Из-за таких препятствий водители начали ездить предельно аккуратно, затрудняя движение на участке пути, который и так всё время стоит.

"Поднятие люков и решеток всегда проводится после укладки выравнивающего слоя асфальта. Делается это для того, чтобы при укладке верхнего слоя дорожной одежды люки и решетки находились на одном уровне с дорогой и не доставляли неудобств автолюбителям", — прокомментировали специалисты мэрии.