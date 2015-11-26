Дальневосточников освободили от кнопки ЭРА-ГЛОНАСС еще на год

Юрий Трутнев анонсировал, что система будет доработана под праворульные машины

Автомобили. Фото: пресс-служба ДВТУ

Временный порядок ввоза праворульных машин для собственных нужд для жителей Дальнего Востока будет продлён еще на год. Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает ИА PrimaMedia.

"Для жителей Дальнего Востока будет продлён временный порядок ввоза праворульных машин для собственных нужд еще на год. Об этом меня неоднократно просили дальневосточники. Мы с коллегами прорабатываем этот вопрос на уровне правительства России. Праворульные машины пользуются в дальневосточных регионах популярностью. Но систему "Эра-ГЛОНАСС" нужно под такой тип машин доработать. Нужно облегчать жизнь людей, слышать актуальные запросы и делать все возможное, чтобы людям было комфортно жить", — заявил Юрий Трутнев.

По сведениям ИА PrimaMedia, на днях состоялось совещание при премьер-министре Дмитрии Медведеве, на котором по инициативе Юрия Трутнева обсуждался данный вопрос. Агентство обращалось в полпредство за комментарием по этому поводу.

Напомним, что 16 ноября 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе трехсторонней встречи со своим заместителем – полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым и Олегом Кожемяко, тогда еще врио губернатора Приморского края, сообщил о своей поддержке инициативы последнего об отмене обязательной установки кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные иностранные автомобили, ввозимые в Приморье один раз в год для собственных нужд (то есть когда гражданин сам покупает, регистрирует иномарку и ездит на ней).

Спустя неделю мораторий на установку "ЭРА-ГЛОНАСС" для жителей Дальнего Востока был введен правительством РФ. Однако срок моратория измерялся всего одним годом. Теперь этот срок продлили еще на год.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система ЭРА-ГЛОНАСС. В Приморье это привело к росту стоимости подержанных автомобилей, ввозимых из Японии и конфликтам оборудования, которое не всегда работает корректно, а иногда не работает совсем. Стоимость установки "кнопки" для автовладельца достигает 33 тысяч рублей.