Опцию оплаты проезда банковской картой обеспечил Сбербанк

Более 2,2 тысячи единиц транспорта в ДФО оборудованы терминалами безналичной оплаты. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Количество транзакций, проведенных Сбербанком, в транспортном эквайринге достигло 300 млн с начала этого года. На данный момент оплатить проезд банковской картой через эквайринг Сбербанка можно в 90 городах на 50 тысячах транспортных средств. Сбербанк является мировым лидером в данной индустрии. Ежемесячно количество поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга Сбербанка, превышает 50 млн, сообщает пресс-служба банка.

На территории обслуживания Дальневосточного Сбербанка системой безналичной оплаты проезда оборудовано более 2,2 тысячи транспортных единиц в крупнейших городах региона — Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Магадане и Холмске. За десять месяцев 2019 года было совершено более 20 млн транзакций в транспорте по банковским картам.

В ряде городов доля оплаты проезда банковскими картами уже превышает 30% от общего пассажиропотока. К 2021 году Сбербанк намерен обеспечить возможность безналичной оплаты проезда в транспортных средствах всех городов России с населением свыше 100 тысяч человек, а доля оплат банковскими картами прогнозируется на уровне 50% от всего пассажиропотока. Помимо подключения к сервису новых городов, Сбербанк ставит целью применение на банковской карте всех имеющихся инструментов оплаты, которые сейчас реализованы на небанковских носителях – это различные предоплаченные абонементы, накопительные скидки, социальные поездки, мультимодальные решения для всех видов транспорта.

Также стоит отметить, что на сегодняшний день внедрение эквайринга завершено во всех метрополитенах страны. Например, в Казани Сбербанк обеспечил не только проход через турникеты по банковской карте, но и возможность покупки жетонов в автоматах и кассах метро. Благодаря внедрению оплаты проезда банковской картой около 40% пассажиров казанского метрополитена отказались от транспортных карт и проездных билетов в пользу более удобной банковской карты.

Клиенты могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay (6+), Samsung Pay (6+) или Google Pay (6+). Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Клиенты экономят время также благодаря тому, что отсутствует необходимость покупки и пополнения транспортных карт, ведь платеж осуществляется прямо с банковского счета. Кроме того, в периоды запуска промо предложений есть возможность получить скидку при оплате проезда по карте.

Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

"Развитие безналичного расчета в России является одним из стратегических приоритетов банка. Мы намерены и дальше наращивать количество городов, в которых будет доступна оплата проезда с помощью банковской карты – уже в 2020 году их число достигнет 150. Благодаря сервису бесконтактной оплаты наши клиенты смогут экономить не только время, но и средства – помимо постоянно действующих скидок на оплату проезда банковской картой, в периоды разнообразных акций у них будет возможность получать дополнительные скидки", — прокомментировала заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.

Возможность оплаты проезда на общественном транспорте была запущена Сбербанком в феврале 2015 года. Самый масштабный проект реализован в Московской области, где 10,5 тысяч транспортных средств обеспечивают ежедневный объем в почти 500 тысяч проведенных транзакций по оплате проезда.