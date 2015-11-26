Большой памятник-мемориал обновляется в Артеме

Памятник - мемориал погибшим воинам артемовцам в годы Великой Отечественной войны заметно преобразится

Большой мемориал-памятник ВОВ обновляется в Артеме. Фото: пресс-служба администрации Артема

В Артемовском городском округе в самом разгаре идет ремонт памятника-мемориала воинам-артёмовцам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На данный момент завершаются монолитные работы, через неделю подрядчик планирует приступить к укладке гранитной плитки, полностью закончить все ремонтные работы должны к 30 ноября, сообщает ИА PrimaMedia.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 11 тысяч артемовцев, 1764 из них погибли. В их память в 1972 году был создан мемориальный комплекс у площади Ленина, возле Дворца культуры угольщиков. Мемориал включает в себя Вечный огонь, памятник воинам и мемориальные плиты, где увековечены имена 1764 артемовцев. Недалеко на постаменте установлен танк Т-34 "Горняк Артёма", средства на который в годы войны собирали артемовцы, рядом находится стела "Подвиг города", где высечены имена Героев Советского Союза, ушедших на фронт из Артема.

С недавнего времени основная часть мемориального комплекса огорожена высоким забором. Как рассказала заместитель директора МКУ "Управление благоустройства" Диана Чихунова, это сделано по причине того, что сейчас там выполняется ремонт.

— В 2012 году памятник был передан к нам в оперативное управление. С этого времени мы каждый год проводили здесь небольшие ремонтные работы – покраска, заделка трещин и т.д. А в этом году администрацией АГО совместно с ветеранами было принято решение о большом ремонте комплекса, все работы согласованы с Думой АГО. На эти цели из местного бюджета выделено порядка 19,3 млн рублей. В ходе проведения аукциона сумма муниципального контракта составила 18,8 млн рублей. Подрядчик приступил к работам 18 сентября, пока замечаний к нему нет, ремонт идет согласно срокам, — рассказала Диана Чихунова.



Большой мемориал-памятник ВОВ обновляется в Артеме. Фото: пресс-служба администрации Артема

По ее словам, памятник — мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам— артемовцам ждут большие изменения.

— Демонтируется старая плитка, сделаем новую и красивую, также будет проведена облицовка гранитными плитами всей поверхности мемориала. Кроме этого, установим памятные гранитные плиты, на которых фамилии воинов нанесутся золотыми буквами. Еще одно новшество — установка плит, выполненных в виде барельефа в цветном виде, — отметила Чихунова.

Большой мемориал-памятник ВОВ обновляется в Артеме. Фото: пресс-служба администрации Артема Большой мемориал-памятник ВОВ обновляется в Артеме. Фото: пресс-служба администрации Артема 1 / 2

Как утверждает директор компании Юрий Зверев, которая является подрядчиком, все работы идут согласно намеченным планам. Полностью ремонт должен завершиться 30 ноября.

— В данный момент идут монолитные работы, то есть работа с бетоном и нанесение специальной смеси на наклонную поверхность, они продлятся до 25 октября. Следующий этап – это укладка гранитной плитки, после этого займемся размещением непосредственно мемориальных плит с именами воинов артемовцев, — рассказал Юрий Зверев, — мы понимаем, что ведем работу на очень значимом объекте, это накладывает особую ответственность.

По мнению заместителя председателя Совета ветеранов города Артема Анатолия Аксенова, ремонт мемориала-памятника погибшим воинам артемовцам во время Великой Отечественной войны очень полезное для города дело, прежде всего в патриотическом отношении.

— Эти героические люди защитили нашу Родину, отстояли честь и независимость государства. Поэтому эта память должна быть сохранена, потому что проходит время, и молодое поколение начинает уже забывать и не понимать, почему так важно чтить память предков, отдавших свои жизни во имя будущих поколений, во имя жизни всех нас. У мемориала постоянно проводятся различные городские и краевые мероприятия, в которых принимает участие молодежь, в связи с этим они должны видеть комплекс в хорошем и красивом состоянии, этот большой ремонт – на долгие годы, — сказал Анатолий Аксенов.

Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев уверен, что восстановление памятников является приоритетной целью для любого муниципалитета. Таким образом, сохраняется память о ветеранах, создается хороший фундамент для молодого поколения в части воспитания патриотизма, укрепление культурно-исторических ценностей. Задача живущих – оставить и сохранить память о защитниках.

"Предстоящий 2020 год – особый. Это год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это наш главный праздник. Память о тех, погиб по имя мира, за свободу и независимость нашей страны должна сохраняться на века. В этом году мы приняли решение провести большой ремонт на нашем главном мемориале, ведь это место является своего рода связующим звеном между молодым поколением и ветеранами. В целом территория мемориала является популярным местом у горожан, здесь не только проходят все главные городские праздники, митинги, но и часто в будние дни можно видеть мамочек с детьми. Так что фактически мы выполняем две функции – улучшаем благоустройство в городе и сохраняем память о погибших артемовцах в годы Великой Отечественной войны", — сказал Александр Авдеев.