Печь хлеб или охранять закон: во Владивостоке состоялась общегородская ярмарка вакансий

Соискатели приняли участие в мастер-классах и лекциях, прошли первичное собеседование и оставили анкеты у порядка 105 компаний-предприятий

Во Владивостоке состоялась общегородская ярмарка вакансий. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Приморский центр занятости населения провел очередную общегородскую ярмарку вакансий. Жители Владивостока, Артема и Надеждинского района смогли встретится с порядка 100 работодателями, научиться составлять резюме и проконсультироваться по интересующим вопросам, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня, 17 октября, в здании Владивостокского цирка состоялась ежегодная общегородская ярмарка вакансий. Крупные банки и страховые компании, торгово-розничные и строительные предприятия, учреждения социального, медицинского обслуживания и многие другие предприятия представили вакантные должности пришедшим жителям Приморья.

— Проведение мероприятия такого масштаба в рамках города — это, прежде всего, расширение сферы предоставления государственных услуг службы занятости населения. Сегодня работодатели готовы предложить порядка 2,5 тысяч вакансий, различных профессий и специальностей. Сегодня ярмарки вакансий являются одними из самых эффективных мероприятий, направленных на поиск работы, — рассказала заместитель директора Приморского центра занятости населения Светлана Воропаева.



Заместитель директора Приморского центра занятости населения Светлана Воропаева. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Для гостей работали площадки с бесплатными мастер-классами от экспертов в области подбора персонала. Соискателям рассказали, как правильно составить резюме, успешно пройти собеседование и быстро адаптироваться в коллективе. Представители компаний активно подходили к присутствующим и предлагали ознакомиться с вакансиями. У некоторых стоек даже образовалась очередь.

— Я пришла сюда впервые, чтобы узнать об имеющихся вакансиях — о ярмарке нам рассказали в колледже. Интересно посмотреть и, надеюсь, у меня получится найти место для прохождения практики. Хотела бы попробовать себя в юриспруденции, — поделилась с корр. студентка ВГУЭС Наталья Крайнова.

Во Владивостоке состоялась общегородская ярмарка вакансий. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Во Владивостоке состоялась общегородская ярмарка вакансий. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Во Владивостоке состоялась общегородская ярмарка вакансий. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Во Владивостоке состоялась общегородская ярмарка вакансий. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Во Владивостоке состоялась общегородская ярмарка вакансий. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 5

Наибольшей популярность пользовались стенды "Владхлеба", Fesco, PepsiCo, где периодически скапливался народ. Помимо этого, свои вакансии предлагали УМВД, ГУФСИН, ГИБДД и другие государственные учреждения.

— Мы предлагаем трудоустроиться в компанию в качестве наладчика-оператора, инженера по физико-химическому анализу и еще нескольким направлениям. Так странно, мы не ожидали, но поток постоянный — люди подходят и подходят. Собираем анкеты и думаю, где-то в этом месяце мы сразу свяжемся с соискателями, потому что профессии очень востребованы. Для нас это возможность заполнить имеющиеся вакансии и создать кадровый резерв на перспективу, — рассказал специалист по охране труда PepsiCo Александр Эртнов.



Специалист по охране труда PepsiCo Александр Эртнов. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Для нуждающихся в срочном заработке работала площадка "Экспресс-биржа труда", где работодатели предложили варианты быстрого трудоустройства. За все время работы площадок некоторые представители компаний презентовали свои компании для присутствующих.

Помимо этого, работодателей наградили благодарственными письмами за эффективное сотрудничество, высокий профессионализм и достойный вклад в социальное развитие Приморского края. Среди получивших благодарность были ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов и генеральный директор ВДЦ "Океан" Андрей Базилевский.

Напомним, что в Приморском крае ярмарки вакансий проходят несколько раз в год во многих городах и районах края. Графики проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест по всем муниципальным образованиям на 2019 год размещены на сайте департамента труда и социального развития Приморского края в разделе "Приморский центр занятости населения".