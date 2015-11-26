Бетонные остановки, деревянные ̶и̶г̶р̶у̶ш̶к̶и̶ скамейки - "новый" облик Русского острова

На территории будущих инновационных прорывов идёт установка аскетичных остановочных пунктов

Сборный железобетонный автопавильон серии 3.503-5-20.86; 3.503.1-70, Тип 1. Фото: vlc.ru

На Русском острове во Владивостоке продолжается благоустройство территории улиц Парис, Поспелово и Экипажной. Жителям острова впервые после саммита АТЭС-2012 проложили несколько километров асфальтированных дорог и даже начали устанавливать новые остановочные павильоны — незатейливые железобетонные конструкции. Однако появление этих "склепов" из советского прошлого именно на территории Русского острова несколько противоречит общей риторике государства об его развитии, о котором с высоких трибун на всю страну говорят, как о территории инноваций, современной городской среды и прорывных урбанистических решений, сообщает ИА PrimaMedia.

"Остановки для грустных", "совковые склепы", "паркинги для танков" — новые "старые" остановочные павильоны, мягко говоря, не радующие своей архитектурной оригинальностью, мгновенно получили в народе, преимущественно в среде школьников и студентов, массу язвительных названий. Непрезентабельные, не функциональные "монументы", но явно способные выдержать наступление "ядерной зимы", плохо защищают от ветра и дождя. Они расположатся по всей протяженности улиц Парис, Поспелово и Экипажной. В планах мэрии окрасить новенькие остановки в "строгий" светло-серый цвет и установить в них светло-серые же деревянные скамейки длиной 2 метра.

Похоже, администрация города Владивостока таким образом с детских и юношеских лет приучает жителей островной территории к умению стойко переносить все жизненные невзгоды.

Бетонные остановки, деревянные ̶и̶г̶р̶у̶ш̶к̶и̶ скамейки. Фото: ИА PrimaMedia Бетонные остановки, деревянные ̶и̶г̶р̶у̶ш̶к̶и̶ скамейки. Фото: ИА PrimaMedia Бетонные остановки, деревянные ̶и̶г̶р̶у̶ш̶к̶и̶ скамейки. Фото: ИА PrimaMedia Бетонные остановки, деревянные ̶и̶г̶р̶у̶ш̶к̶и̶ скамейки. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

— На Русском острове запланировано построить 14 остановочных пунктов, в основном все они будут бетонные. Остановки, которые сейчас поставили, доделают и они будут в приличном виде. В данный момент ремонтные работы еще ведутся. Также один стеклянный павильон будет установлен в районе Университетского проспекта, — рассказали в пресс-службе мэрии города.

Каркас стеклянного павильона также будет окрашен в светло-серый цвет (стиль "остановок для грустных", очевидно, будет выдержан безукоризненно — прим. ред.), как и скамейки, которые будут расположены внутри каждой остановки.

Напомним, что власти Приморья и Российской Федерации стараются активно развивать территорию Русского острова. Многие представители власти отмечали, что Русский — это инновационная площадка.

При этом, 14 октября, администрация Приморского края официально приняла решение о консервации инновационного культурного центра на острове Русском, который должны были построить до 2023 года.

Еще в январе 2019 года замруководителя краевого департамента культуры Анна Гоголева, исполнявшая на тот момент обязанности директора департамента, рассказала — сначала были проблемы с подрядчиками, а потом объект законсервировали. Тогда же министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в Приморье "загубили кучу федеральных денег" при строительстве инновационного культурного центра, так и не завершив работу. Он подчеркнул, что власти региона трижды получали федеральные деньги и также три раза сдавали обратно, хотя "можно было три театра построить".