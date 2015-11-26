"Вкусный" туризм: XI чемпионат кулинарного искусства и сервиса открылся на Сахалине

В этом году региональные состязания проходят под эгидой "Гастрономического туризма" (ФОТО)

XI чемпионат кулинарного искусства и сервиса открылся на Сахалине. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Одиннадцатый чемпионат кулинарного искусства и сервиса, цель которого — знакомство с островным регионом через призму национальной гастрономии, стартовал в Сахалинской области в пятницу, 18 октября. Его темой в этом году стал "Гастрономический туризм". За звание лучших в своем деле в трех профессиональных конкурсах чемпионата соревнуются молодые повара, кулинары и бариста. Организатором мероприятия выступило министерство торговли и продовольствия Сахалинской области при поддержке губернатора региона Валерия Лимаренко, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

На торжественной церемонии открытия XI чемпионата кулинарного искусства и сервиса участников и гостей мероприятия от имени главы региона Валерия Лимаренко поприветствовала министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко. Прочитав послание губернатора, она отметила, что чемпионат — уникальная возможность для участников продемонстрировать свои навыки и стать лучшими в своей профессии.



Министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

"За более чем десятилетнюю историю чемпионат зарекомендовал себя как зрелищное, масштабное, значимое, и самое "вкусное" событие в Сахалинской области. Важно, что чемпионат кулинарного искусства и сервиса способствует повышению престижа профессий данной отрасли, мотивирует молодежь на достижение профессиональных успехов. Наш остров по праву должен стать гастрономической витриной страны, демонстрируя радушие и гостеприимство гостям и жителям области. Участие в чемпионате дает возможность конкурсантам сферы общественного питания продемонстрировать достойный уровень профессионализма в своем деле, талант и желание соответствовать требованиям ресторанного бизнеса в мировом масштабе. Высоко ценим стремления рестораторов и отельеров, шеф-поваров, бариста, барменов, руководителей производственного обучения региона. Повышение уровня сервиса на островах и ежегодное проведение в Сахалинской области уникального по своей значимости чемпионата является для нас неоспоримым доказательством успеха нашей совместной работы", — говорится в послании губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

— Дорогие участники, у вас есть уникальная возможность продемонстрировать все то, что вы умеете. Придя на этот конкурс, вы все победители, потому что преодолели свои страхи, сомнения и имеете желание стать обладателем главного приза соревнований — Кубка губернатора Сахалинской области. Все те, кто выступал на этой площадке, стали классными мастерами, лучшими в своей профессии и сделали успешную карьеру в ресторанном бизнесе не только в регионе, но и за его пределами. Желаю вам всем удачи и победы!, — сказала Инна Павленко.

Далее министр записала свой рецепт в кулинарную книгу. В "символе чемпионата" собраны лучшие рецепты Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов "Сакура". Кстати, поделиться своим кулинарным шедевром может любой желающий. По итогам чемпионата жюри выберут лучший рецепт и вручат приз его автору.

На площадке состязаний проходит три профессиональных конкурса — "Лучший повар Сахалина", "Независимая дегустация" и "Лучшая кофейня Сахалина". Как рассказал председатель членов жюри конкурса "Лучший повар Сахалина", шеф-повар Евгений Диденко, на чемпионате участники соревнуются не между собой, а с заявленными правилами и требованиями. В этом году они будут готовить блюда, где 60% ингредиентов — местная продукция.

— В конкурсе участвует восемь поваров. Каждый из них должен приготовить одно основное второе блюдо в двух одинаковых экземплярах и сопроводить это авторским напитком. На это дается 40 минут. В этом году акцент сделан на местную продукцию — 60% всех ингредиентов должно приходиться на продукты, сделанные на Сахалине, — подчеркнул Евгений Диденко.



Председатель членов жюри конкурса "Лучший повар Сахалина", шеф-повар Евгений Диденко. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Эксперт добавил, что кулинарная индустрия в Сахалинской области стремительно развивается. Уровень объектов общественного питания в регионе заметно вырос.

— За несколько дней пребывания на острове, мы увидели, что индустрия здесь выросла. В этом заслуга большой истории чемпионата и его организаторов. На Сахалине открылось много заведений общественного питания. Уровень прежних ресторанов и кафе заметно вырос, — сказал Евгений Диденко.



XI чемпионат кулинарного искусства и сервиса открылся на Сахалине. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

В рамках Чемпионата лучшие в своих профессиях проводят для студентов и гостей семинары и мастер-классы. Студентка третьего курса направления "Повар-кондитер" Сахалинского техникума сервиса Ульяна Румянцева отметила, мастер-классы от поваров помогают приобрести опыт в приготовлении блюд.

— Работа шеф-поваров дает опыт. Тем более что мы проходим практику и это, действительно, полезно. Участвовать в чемпионате довольно трудно — вокруг много зрителей, к тому же нужно грамотно распланировать свои действия. Для повара самое важное — обладать фантазией и быть организованностью, потому что без них невозможно создавать блюда и выстраивать свою работу. Думаю, что когда-нибудь и я приму участие в чемпионате, — поделилась Ульяна Румянцева.



XI чемпионат кулинарного искусства и сервиса открылся на Сахалине. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Добавим, XI Сахалинский чемпионат кулинарного искусства и сервиса проходит в Южно-Сахалинске 18-19 октября. В состав компетентного жюри состязаний вошли ведущие рестораторы и кулинарные мастера с разных уголков России и зарубежья — управляющий Chefs Team Russia Павел Васильев (Москва), основатель ООО "Кондитерский дом "Тортония" Павел Гильманов (Санкт-Петербург), генеральный директор ООО "ПРО-питание" Аркадий Пономарев (Екатеринбург), ректор Международной Академии кулинарного Искусства Евгений Диденко (Москва), международный судья, региональный директор кофейной компании Kafema Католина Школа, судья "Cup of Excellence" Евгений Щукин, ректор Международной Академии кулинарного Искусства Анастасия Нелюбова, сертифицированный инструктор международного уровня Ефим Ефимов.

Победителей Чемпионата ждут медали и дипломы, а также подарочные сертификаты от партнёров Чемпионата — ТДЦ "Столица", компания СТС, кофейная компания "Kafema", гостиница "Санта Ризот Отель", Сахалинская ассоциация кулинаров и рестораторов "Сакура", кофейня-магазин "Еlcafe". Лучший повар Сахалина станет обладателем Кубка губернатора Сахалинской области.