Осенняя краевая выставка в Союзе художников: не только пейзажи (ФОТО)

Экспозиция, которую увидят пять муниципалитетов Приморья, вобрала в себя широкий спектр художественных жанров и методов

Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Осенняя краевая выставка (0+) открылась накануне, 18 октября, в залах Приморского отделения Союза художников России на Алеутской, 14, сообщает ИА PrimaMedia. В ней принимают участие более 80 художников из Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Кавалерово, Большого Камня. После краевого центра экспозиция отправится на "гастроли" по четырем муниципалитетам края, финансовую поддержку этому проекту в размере 1 млн рублей оказала администрация Приморья.

В интервью накануне открытия председатель Приморского отделения СХР Илья Бутусов рассказал, что конкурсный отбор длился пять часов – члены выставкома, представляющие взгляды разных "фракций" художников, спорили и обосновывали свои доводы – почему та или иная работа должна или не может занять место в экспозиции. Жесткости отбору задавал и лимит количества – разместить в залах СХР удается всего 140 картин, тогда как на конкурс поступило в два раза больше.

Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 8

На открытии выставки Илья Бутусов предоставил слово нескольким членам выставкома — директору Приморской краевой картинной галереи Алене Даценко, художникам Сергею Горбачеву, Ольге Никитчик из Уссурийска, искусствоведу Ольге Зотовой, директору артемовской галереи Сергею Славгородскому. Все они констатировали, что выставка получилась интересной и представительной.

Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 9

— Я всегда хожу на показы короткометражек во время кинофестиваля "Меридианы Тихого", потому что всего в одном сеансе можно получить представление о творческом почерке многих режиссеров и специфике кинематографа разных стран, — сказал Сергей Славгородский. — Так же и на этой выставке можно познакомиться с работами не одного, а сразу многих интересных художников, да еще и с ними самими!

Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Новая выставка открылась на Алеутской, 14. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 20

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.