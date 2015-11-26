Экс-ректор ДВФУ Сергей Иванец будет ждать приговора еще три недели

Флотский военный суд продлил срок пребывания в совещательной комнате

Экс-ректор ДВФУ Сергей Иванец. Фото: ИА PrimaMedia

Оглашение приговора по делу бывшего ректора ДВФУ Сергея Иванца перенесено с 21 октября на 11 ноября. Флотскому военному суду понадобится еще три недели, чтобы принять итоговое решение, сообщает ИА PrimaMedia.

Судебное разбирательство по делу Иванца началось в декабре 2017 года. Согласно данным базы судебного делопроизводства, дело Иванца сначала было переквалифицировано со ст. 285 ч.3 (злоупотребление должностными полномочиями) на ст. 286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий), а потом на ст. 160 ч.4 (присвоение или растрата).

Ст. 160 ч.4 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Известно, что бывший ректор ДВФУ предстал перед судом не один, а в компании с проректором по экономике и финансам ДВФУ Виктором Атаманюком, проректором по науке и инновациям ДВФУ Алексеем Цхе, проректором по связям с федеральными органами власти ДВФУ Игорем Сиротиным, директором ООО "Винтегра проекты" (позднее общество было переименовано в ООО "Современный университет") Сергеем Карлявиным и некий Никита Смуров (является руководителем ООО "Отраслевые Порталы"и ООО "ВП Групп"). Все, кроме Иванца, обвиняются в пособничестве в присвоении или растрате чужого имущества.

"Подсудимые Иванец, Смуров, Карлявин вину свою не признали. Сиротин вину свою признал, а Атаманюк и Цхе признали вину свою полностью и активно способствовали раскрытию и расследованию преступления. Сторона обвинения просила признать всех подсудимых виновным в совершенном ими преступлении и назначить им наказания в виде лишения свободы со штрафом", — сказано в сообщении флотского суда.

Также гособвинение потребовало лишить Иванца, Цхе, Атаманюка, Сиротина права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а Смурова и Карлявина лишить права заниматься деятельностью, связанной с заключением, исполнением государственных и муниципальных контрактов и договоров, а также договоров субподряда.

"Сторона защиты: подсудимого Иванца считает вину Иванца недоказанной и просит постановить в отношении него оправдательный приговор; подсудимого Карлявина — просила признать невиновным и постановить в отношении него оправдательный приговор; подсудимого Смурова — считает обвинение неправильным и просила прекратить уголовное преследование в связи с непричастностью к преступлению; подсудимого Сиротина — оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а в случае признания его вины, назначить ему наказание не связанное с лишением свободы; подсудимых Цхе и Атаманюка — назначить им наказание не связанное с лишением свободы", — приводит суд позицию адвокатов.

В настоящее время Иванец находится под домашним арестом. Стоит отметить, что прежде в отношении подсудимого была принята мера пресечения в виде подписки о невыезде, затем гособвинение добилось ее изменения и Иванец заплатил 1 млн рублей за свою свободу. Но позже мера пресечения снова была изменена.

Напомним, экс-ректора подвела информационно-техническая система "Электронный университет". Контракт на ее создание на общую сумму свыше 647 млн рублей был заключен в 2011 году. Это должна была быть система, максимально автоматизирующая услуги университета и кампуса: электронная библиотека, электронный бухучет, возможность заказать любую справку для студента и так далее. По условиям контракта, проект должны были внедрить в пять этапов к 2013 году. Заказ остановился только на третьем этапе, однако в августе-сентябре 2015-го были подписаны документы о его выполнении, на основании которых подрядчику заплатили более 20 млн рублей. По озвученной в СМИ версии следствия, именно Иванец дал своим подчиненным указание подготовить фальшивые акты сдачи-приемки и перевести исполнителю деньги.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ Российской Федерации по Приморскому краю. Во флотский военный суд дело Иванца было передано в связи с наличием в материалах данных, попадающих под государственную тайну.