"Опять двойка": во Владивостоке прошел семейный мастер-класс по картине Решетникова

Проект с Третьяковской галерей собрал юных ценителей искусства и их родителей
Общество 15:33
"Опять двойка": во Владивостоке состоялся семейный мастер-класс по картине Решетникова. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia

В Приморской государственной картинной галерее семейный мастер-класс "Герой нашего времени" (0+) собрал слушателей разного возраста. Гости рассматривали картину, выполняли задания и даже сами смогли поучаствовать в создании художественного произведения, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня, 19 октября, в здании Приморской государственной картинной галереи стоял непривычный шум. Дети оживленно обсуждали и рассматривали картину художника Фёдора Решетникова "Опять двойка", а после вместе с родителями искали отличия между двумя вариантами иллюстрации.

— Мы представляем картину Решетникова "Опять двойка" в виде специального показа, где внимание сфокусировано на произведении. Выбор не случайный — картина является народным хитом, и несмотря на то, что относится к конкретным годам, универсально считывается любым поколением, современными детьми в том числе. Проходит много времени, но она не утрачивает актуальность и является примером индивидуальных воспоминаний внутри каждой семьи, — рассказала художник и педагог Государственной Третьяковской галереи Дарья Котлярова.

Художник и педагог Государственной Третьяковской галереи Дарья Котлярова.

Художник и педагог Государственной Третьяковской галереи Дарья Котлярова.. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia

Она отметила, что во Владивостоке находится впервые, и публика здесь — очень категоричная, внимательная. Юные исследователи задавали каверзные вопросы, но и ответы были неожиданными. Так, на вопрос о том, зачем нужны музеи, в зале раздалось: "Для заработка — это бизнес". Родители посмеялись, а ребята вступили в диалог и пришли к тому, что музеи — это про сохранение традиций. "Для меня это потрясающий опыт", — добавила Дарья.

— Нам нравится, познакомились с известной картиной. Это полезный опыт, когда не просто смотришь на картину, а общаешься со знающим человеком — запоминается лучше, — считает одна из пришедших на встречу мам, Анна.

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После того, как дети сравнительно проанализировали два варианта картины, их ждало практическое задание — каждый попробовал создать современный вариант картины "Опять двойка". Котлярова отметила, что этот совместный проект — начальный этап и что в будущем он возможно станет постоянным.

Напомним, что семейный мастер-класс "Герой нашего времени" состоялся в рамках образовательной программы к выставке "Сочинение по картине. Опять двойка". Со всеми мероприятиями можно ознакомиться на сайте музея.

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Тэги: живопись музей

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