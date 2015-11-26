Последнее селфи: жительница Владивостока погибла в ущелье Дарданеллы

Туристическая группа отправилась на корпоратив в одно из самых красивых мест Приморья
Происшествия 01:10
Горное ущелье в Партизанском районе - одно из живописных мест Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморском крае 19 октября произошел несчастный случай: при попытке сделать селфи в живописном месте погибла жительница Владивостока 1978 года рождения. Из ущелья Дарданеллы ее доставали спасатели, сообщает ИА PrimaMedia.

К ночи на приморских страницах в соцсетях начала распространяться новость о том, что в ущелье Дарданеллы (оно же — "Щеки Дарданеллы") разбилась женщина. "Наглухо заселфилась", — заметил один из пользователей. Речь идет о горном ущелье в Партизанском районе, вдоль реки Тигровой, куда стремятся попасть многие туристы из других регионов и сами приморцы — при благоприятной погоде на выходных.

За неимением подробной информации многие предположили, что женщина упала с мостика, оставшегося от роупджамперов. Несмотря на его хлипкость и отсутствие всякой страховки, люди предпочитают сделать там отличный кадр с явным риском для жизни.

— Нет, она упала не с этого мостика — рядом с ним стояла, буквально в двух метрах от него. Поскользнулась и упала со скалы, а там — метров 70 вниз. Лежала у подножия горы. Наши спасатели доставали ее потом: вся переломанная, — рассказали корр. ИА PrimaMedia в Находкинском поисково-спасательном отряде ДВРПСО МЧС России.

Елена приехала отдохнуть вместе с коллегами, в составе тургруппы. По словам знакомых женщины, компания, в которой она работала, решила устроить корпоратив на природе.

— Мы дождались сотрудников полиции, сделали опись, погрузили тело на носилки и спустили вниз, к дороге. Оттуда ее забрали уже сотрудники ритуальной службы. Кроме троих сотрудников Находкинского отряда, там были четыре человека из пожарно-спасательной службы Партизанска. Вместе эвакуировали тело, — добавил собеседник из поисково-спасательного отряда.

В администрации Партизанского района рассказали, что информация поступила на экстренный номер 112, в 15.36. Сама трагедия случилась немного раньше. Группа туристов, около 30 человек, ехала в село Бровничи и по дороге остановилась в ущелье.

— Позвонила женщина, сообщила, что другая из их группы упала вниз, такое горе. Но они еще не знали, что насмерть, и в надежде на помощь вызвали спасателей, — пояснила собеседница в администрации.

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Тэги: туризм несчастный случай

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