"Луч" проиграл "Енисею" на последней минуте - фоторепортаж

Владивостокский "Луч" проиграл в домашнем матче красноярскому "Енисею". Матч 18-го тура ФНЛ завершился со счетом 0:1. Сразу после провала главный тренер владивостокского клуба Рустем Хузин покинул свой пост. Руководить командой будет старший тренер Александр Ушахин. Подробности игры — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

Единственный гол забил полузащитник "Енисея" Михаил Комков. Мяч попал в ворота соперников в компенсированное ко второму тайму время. Игрок реализовал пенальти.

"Луч" не смог победить в шестом матче подряд и после 18-ти туров занимает 13-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 19 очков.

20.10.2019