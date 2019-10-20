"Луч" проиграл "Енисею" на последней минуте - фоторепортаж

Фоторепортажи

"Луч" проиграл "Енисею" на последней минуте - фоторепортаж

Владивостокский "Луч" проиграл в домашнем матче красноярскому "Енисею". Матч 18-го тура ФНЛ завершился со счетом 0:1. Сразу после провала главный тренер владивостокского клуба Рустем Хузин покинул свой пост. Руководить командой будет старший тренер Александр Ушахин. Подробности игры — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

Единственный гол забил полузащитник "Енисея" Михаил Комков. Мяч попал в ворота соперников в компенсированное ко второму тайму время. Игрок реализовал пенальти.

"Луч" не смог победить в шестом матче подряд и после 18-ти туров занимает 13-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 19 очков.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Футболисты "Луча" уступили красноярскому "Енисею" во Владивостоке

Главный тренер "Луча" заявил об отставке после проигрыша "Енисею"

20.10.2019

ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ

18 октября, 15:22
22
 Блеск и нищета остановок Владивостока: прошлое, настоящее и так себе будущее
18 октября, 09:42
45
 "Адмирал" проиграл "Локомотиву" в серии буллитов
17 октября, 15:31
32
 Подъем по Океанскому проспекту продолжает оставаться угрозой для водителей Владивостока
17 октября, 10:48
17
 Фотовыставка "Человек труда" открылась на набережной у Сити-центра в Находке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia