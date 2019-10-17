"Прогресс" доложил о готовности к поставке вертолетов Ка-52 "Аллигатор" для ВКС России

На заводе ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации боевой машины

Ка-52. Фото: ИА PrimaMedia

Управляющий директор ПАО "Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ им. Н. И. Сазыкина" (входит в Госкорпорацию Ростех, располагается в Арсеньеве) Юрий Денисенко в рамках единого дня приемки военной продукции доложил о готовности поставки в войска партии боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". В следующем году планируется подписание контракта на поставку модернизированных Ка-52М. Сейчас на заводе ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации вертолетов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".

Во время видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу директор "Прогресса" Юрий Денисенко доложил, что очередная партия боевых вертолетов Ка-52, изготовленных в ААК "Прогресс" в рамках государственного оборонного заказа, выдержала все виды испытаний, предусмотренные техническими условиями и условиями государственного контракта, принята военным представительством и готова для передачи в эксплуатирующие организации в ближайшее время.

В текущем году запланирована поставка еще одной партии вертолётов Ка-52, которые находятся на завершающих стадиях производства и испытаний. Юрий Денисенко заверил, что все обязательства перед государственным заказчиком будут выполнены в установленные сроки и с надлежащим качеством.

В настоящее время в ААК "Прогресс" по заказу министерства обороны РФ под руководством ОКБ "Камов", ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации вертолета Ка-52, в том числе, с учетом опыта боевого применения, что позволит существенно улучшить его характеристики.

"Сегодня перед нами стоит задача модернизации вертолетов Ка-52 с применением современных материалов, а также более жесткими требованиями к качеству и срокам исполнения гособоронзаказа. Ведутся работы, связанные с увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, увеличением возможностей применения вооружения. Активно прорабатывается вопрос увеличения броневой защиты машины и обновления системы энергоснабжения в кооперации с нашими коллегами. В следующем году планируется подписание контракта на поставку модернизированных вертолётов Ка-52М", — рассказал управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.

Единый день приемки военной продукции проводится в министерстве обороны РФ с 2014 года с целью подведения промежуточных итогов поставки вооружения и военной техники предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса, а также для осуществления контроля хода реализации гособоронзаказа. На сегодняшний день холдинг "Вертолеты России" в соответствии с контрактными обязательствами изготавливает для ведомства всю линейку военных вертолетов, необходимых для выполнения стоящих перед Вооруженными силами РФ задач: боевые Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28НМ "Ночной охотник", транспортно-боевые Ми-35М, военно-транспортные вертолеты семейства Ми-8/17, тяжелые транспортные типа Ми-26, учебные и специальные машины.

Тем временем, работники "Прогресса" выходят в Арсеньеве на митинги против сокращений на предприятии. На мирном протесте 7 октября заводчане также выразили свою обеспокоенность по поводу отсутствия у предприятия оборонного заказа. В связи с отсутствием оборонзаказа на "Прогрессе" прошли массовые увольнения. В прошлом году было уволено 1 155 человек, к концу этого года планируется сократить еще более двухсот человек.

Как пишет "Эксперт", глава авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков (бывший глава Минобороны — ред.) приступил к тотальной оптимизации избыточных производственных мощностей на подконтрольных предприятиях, и начал как раз с приморского "Прогресса". Главная причина этого решения – полное отсутствие заказов на производство ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Так, контракт на поставку 140 таких машин для ВКС России уже практически выполнен, а новое соглашение с Минобороны подписать не удалось.

ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС") – одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. Предприятие входит в состав приморского регионального отделения ООО "Союз Машиностроителей России".

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.