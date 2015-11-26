Срок действия электронных виз для иностранцев увеличат до 16 дней

Соответствующий законопроект начали разрабатывать в МИД РФ
Общество 10:14
Туристы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Срок действия электронной визы РФ для иностранных туристов увеличат до 16 дней, тем самым он увеличится в два раза. Сейчас законопроект находится в разработке, но планируется, что он заработает с 2021 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на проект закона, размещенный на федеральном портале правовой информации.

Законопроект предусматривает введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в РФ до 16 дней. Такой срок в два раза больше, чем максимально возможный в настоящее время при въезде через пункты пропуска на территорию Владивостока и ДФО, а также Калининградской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщается на сайте "Ассоциации туроператоров", в 2021 году электронная виза будет введена одновременно во всех регионах России.

"Иностранным гражданам будет предоставлен более гибкий и удобный режим въезда в Российскую Федерацию и пребывания на территории РФ. Одновременно прекратит действие существующий порядок въезда по визам в форме электронных документов на территории упомянутых регионов", – подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту МИД РФ.

Напомним, что с предложением увеличить срок пребывания иностранных туристов в РФ на Петербургском Международном Экономическом форуме-2019 выступила глава Ростуризма Зарина Догузова, подчеркнув необходимость выдавать электронную визу иностранным гостям "на 14 дней и дольше".

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Тэги: виза туризм

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