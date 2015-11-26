И.о. главного тренера "Луча" назначен Александр Ушахин

До этого специалист уже возглавлял команду в сезоне 2014/2015, с которой по итогам первенства финишировал на 10 месте
Спорт 11:14
Александр Ушахин. Фото: пресс-служба ХК "Луч"

Исполняющим обязанности главного тренера "Луча" после отставки Рустема Хузина назначен старший тренер команды Александр Ушахин. Ранее специалист уже возглавлял команду в сезоне 2014/2015, с которой по итогам первенства финишировал на 10 месте, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный инстаграм ХК "Луч".

В сезоне 2016/2017 Ушахин второй раз вернулся к руководящему посту. Он сменил Константина Емельянова на три последних игры сезона, все из которых закончились вничью.

Всего под руководством тренера команда провела 16 официальных матчей: в трех из них "тигры" одержали победу, семь проиграли и в шести расходились с соперником миром.

Напомним, что 19 октября после поражения от красноярского "Енисея" главный тренер владивостокского ФК "Луч" Рустем Хузин подал в отставку. Он был наставником приморской команды с июня прошлого года. Болельщики, обсуждая эту новость, высказывают разные мнения. Есть те, кто считает, что "игра не всегда зависит от тренера" и советуют обновить состав игроков.

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Тэги: футбол

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