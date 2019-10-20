На учениях, которыми лично руководил Путин, произошло ЧП – СМИ

Устаревшая ракета дала сбой, в итоге был произведен лишь один пуск

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Внештатная ситуация произошла во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019", финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону "Чижа", вместо двух заявленных. Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Ведомости".

Точные причины неполадки неизвестны, их только собирается установить специальная комиссия, однако эксперты высказывают предположение, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

Как отмечает газета, ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР "Кальмар". "Рязань" является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве: все ее предшественники либо уже утилизированы, либо ожидают утилизации.

Эти ракеты находятся на вооружении более 40 лет, ждать 100%-ного результата от устаревшей МБР не приходится, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский: "Даже при продлении сроков эксплуатации более новых изделий стратегического характера случаются осечки".

Ситуацию усугубило присутствие на учениях президента России: Владимир Путин наблюдал за ними с борта тяжелого подводного ракетного крейсера "Архангельск".

Для Путина на подлодке была оборудована президентская каюта. Ступив на борт "Архангельска", президент, явно намекая на Масленицу, поинтересовался у экипажа: "А какая сейчас неделя?" Подводники растерялись, но вскоре выяснилось, что не растерялись тыловики-снабженцы, предусмотревшие наличие блинов в пайке, пишет "Коммерсант".

Как сообщил пресс-секретарь президента Алексей Громов, первым делом глава государства по прибытии на "Архангельск" осмотрел пульт управления ядерной энергетической установкой, после чего поужинал с офицерами, служащими на подводной лодке.

В течение этой недели в рамках учений будут произведены учебные старты нескольких стратегических ракет. С передвижных стартовых платформ будут запущены баллистические межконтинентальные ракеты типа "Тополь". Из шахтных пусковых установок — ракеты "Стилет". Кроме того, с атомных подводных лодок в районе Мурманска будут отстреляны ракеты в направлении Камчатки.

Во вторник в учениях примут участие стратегические бомбардировщики типа Ту-160 и Ту-95МС — в общей сложности 14 самолетов. Ту-95МС имеют задание на пуск крылатых ракет в северной части России.



