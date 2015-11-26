Комитет по этике выступил за ужесточение ответственности для депутатов за высказывания (ФОТО)

Руки не подать, в разведку не брать: приморскому депутату Андрею Ищенко вынесли порицание. Фото: ИА PrimaMedia

Комитет Законодательного собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы провел заседание, посвященное поведению депутата от КПРФ Андрея Ищенко в социальных сетях. Почти все присутствовавшие осудили коллегу и отказались подавать ему руку и идти с ним в разведку. При этом депутаты так и не поняли, что побудило "красного губернатора" так себя вести, сообщает ИА PrimaMedia.

На заседании комитета по регламенту и депутатской этике сегодня разбирали персональное дело депутата от КПРФ Андрея Ищенко — за обращение в ТГ-канале к президенту США Дональду Трампу, оскорбления в адрес сенатора от Приморья Людмилы Талабаевой, ряда депутатов, среди которых руководитель фракции КПРФ в ЗС ПК Анатолий Долгачев, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис и ее супруг, депутат ЗС ПК Игорь Чемерис, и даже глав муниципальных образований. Заседание началось ровно в 12.00. Депутаты утвердили повестку и оперативно прошлись по всем девяти вопросам, которые предшествовали рассмотрению персонального дела об аморальном поведении парламентария. Ради этого вопроса на заседание прибыли в большом количестве журналисты. Такой представительной делегации от СМИ комитет по этике точно не помнит. Руки не подать, в разведку не брать: приморскому депутату Андрею Ищенко вынесли порицание. Фото: ИА PrimaMedia Руки не подать, в разведку не брать: приморскому депутату Андрею Ищенко вынесли порицание. Фото: ИА PrimaMedia Руки не подать, в разведку не брать: приморскому депутату Андрею Ищенко вынесли порицание. Фото: ИА PrimaMedia Руки не подать, в разведку не брать: приморскому депутату Андрею Ищенко вынесли порицание. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4 "Прямо как в старые добрые 90-е, при Наздратенко", — предались воспоминаниям некоторые представители прессы. Кто-то вспомнил времена, когда в Заксобрании работал депутат Адам Имадаев, которому по скандальности высказываний и эпатажу равных было мало. Разве что Леонид Бельтюков — с ним у Андрея Ищенко что-то общее есть. Глава комитета Дмитрий Новиков напомнил, что вопрос Андрея Ищенко рассматривается по просьбе председателя ЗС ПК Александра Ролика.

"В телеграм-канале "Красный губернатор", который ассоциируется с Андреем Ищенко, были публикации, которые наносили ущерб чести и достоинству отдельных граждан, наших коллег из Заксобрания, членов Совета Федерации, муниципальных депутатов, глав муниципальных образований. Подобные вещи наносят ущерб имиджу Законодательного собрания в целом", — разъяснил Новиков.

Начальник правового управления Заксобрания Ирина Володина подчеркнула, что в своих высказываниях депутат обязан руководствоваться принципом "не унизить честь и достоинство граждан и не скомпрометировать парламент".

"Мы внимательно посмотрели. Правовое управление полагает, что депутат Ищенко нарушил соблюдение этики и нарушил закон", — вынесла вердикт начальник правового управления.

Виновник обсуждения Андрей Ищенко также присутствовал на заседании и попытался объяснить свое поведение. Прежде всего, он извинился перед четой Чемерис. Также он попытался оправдаться и за высказывание в адрес Людмилы Талабаевой и за обращение к Дональду Трампу о болезни его жены.

"Хотел бы принести извинения супружеской чете Чемерис. Я разместил недостоверную информацию о вашем совместном ребенке. Прошу извинения. Сумму иска оплачу. По Талабаевой я чуть-чуть перешагнул черту. Информацию о её серьёзном заболевании не имел права размещать. Я сам употребляю лекарство, два деда умерли от онкологии.

По поводу обращения брату Трампу, хотя по возрасту он мне как отец... Если обратитесь к СМИ, у Мелании онкология почек...", — сказал Ищенко.

Он сообщил, что предлагаемое для Мелании лекарство — это разработка приморских ученых, и сам Ищенко испытывает его на себе в качестве профилактики. Также он планирует рекомендовать такое лечение нескольким сотрудникам своей компании "Аврора строй", которые, по его словам, также столкнулись с онкологией.

"Если Россия в состоянии войны, то меня надо наказать. А если мы строим дружественные отношения, то меня наказывать не надо", — прокомментировал Ищенко своей обращение к Трампу.

После этого Ищенко попытался сместить акценты с себя на другую не менее резонансную тему и заговорил о главе Владивостока Олеге Гуменюке.

"Я могу говорить правду. Я мягко в своём канале высказывался о Гуменюке. Это не я, это меня попросили. С приходом этого человека бизнес во Владивостоке начал умирать. Закон о свободном порте, инициированный Юрием Трутневым, не исполняется.... Застройщикам не дают строить. И третий вопрос. Гуменюк не подписывает постановления по театру Горького", — сказал Ищенко и призвал снять Гуменюка с должности.

К слову, на канале "Красный губернатор", где Ищенко, как он сам говорит, "выступает за правду", можно найти немало сообщений о том, какой "мэр молодец". После нового заявления об Олеге Гуменюке, который в спиче Ищенко стал его новой "жертвой", все стало на свои места — это часть заготовленного сценария. А расчет на то, что критика общественности в адрес мэра будет восприниматься не так серьезно после того, как его отставки потребовал этот оскандалившийся депутат.

"Надо сказать, попытка подменить одну тему другой не удалась", — заметила в своем ТГ-канале Роза Чемерис.

Слова Андрея Ищенко на заседании оказались неубедительными для коллег и присутствовавших.

Заместитель председателя ЗС ПК Сергей Кузьменко отметил, что в выступлении депутата не прослеживаются причинно-следственные связи, побудившие его так вести себя в социальных сетях.

"Высказывания в Сети, которые сделал наш коллега, недопустимы. Реакция эта — мнение большинства депутатов. Другое дело, что кроме порицания мы иных мер реагирования не можем предпринять. Но мы можем сделать для себя вывод. Я для себя сделал. Как бы пафосно это не звучало, но можно идти с человеком в разведку или нет — для меня это понятно. Можно ли подавать руку человеку — для меня это тоже однозначно", — заявил Кузьменко.

Руки не подать, в разведку не брать: приморскому депутату Андрею Ищенко вынесли порицание. Фото: ИА PrimaMedia Руки не подать, в разведку не брать: приморскому депутату Андрею Ищенко вынесли порицание. Фото: ИА PrimaMedia Руки не подать, в разведку не брать: приморскому депутату Андрею Ищенко вынесли порицание. Фото: ИА PrimaMedia Руки не подать, в разведку не брать: приморскому депутату Андрею Ищенко вынесли порицание. Фото: ИА PrimaMedia Руки не подать, в разведку не брать: приморскому депутату Андрею Ищенко вынесли порицание. Фото: ИА PrimaMedia Руки не подать, в разведку не брать: приморскому депутату Андрею Ищенко вынесли порицание. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

Депутат ЗС ПК и бывший главный врач Приморской краевой психиатрической больницы № 3 Александр Бехтер не стал ставить диагноз Андрею Ищенко, а высказался о христианских ценностях и, что неожиданно, кодексе чести киллеров.

"Дело даже не в депутатской этике, а в христианских подходах. Но даже у киллеров есть правило — семью не трогать. Мое пожелание: есть человеческие правила, не переходите черту. Нет этому оправданий", — заявил Бехтер.

Обиженная депутатом семья Чемерис также присутствовала на заседании. Каждый из супругов высказался.

"Удивлена вашему миролюбию. Все заявления оформлены и поданы в федеральные органы. Отец моего несовершеннолетнего сына — высокопоставленный федеральный чиновник. Он написал заявления во все соответствующие инстанции, я эти заявления поддерживаю. Вы повели себя не как человек. Ваши извинения я не принимаю", — заявила Роза Чемерис.

"Я ждал сегодняшнего заседания. Не судите строго Андрея Сергеевича. Он не самостоятелен. Его поведение — абсолютно прогнозируемая позиция, и является звеном. Чьё звено и в контексте каких событий и задач — будет выяснено в процессе расследований. Очень чётко понимаем, кто за этим стоит. Ищенко — только говорящая голова", — объяснил поведение коллеги Игорь Чемерис.

Депутат Олег Вельгодский списал поведение бывшего однопартийца на плохое воспитание.

"Есть просто воспитание. Не научили в детском садике. Я тоже для себя сделал выводы, кому руку подавать и с кем в разведку идти", — сказал единоросс.

Единственным заступником депутата на заседании, на удивление, стал член фракции КПРФ Владимир Беспалов. Несмотря на то, что "красный губернатор" неоднократно высказывался отрицательно как о местной ячейке коммунистической партии, так и ее отдельных членах, и получил выговор от бюро Крайкома за антипартийное поведение, Владимир Беспалов поддержал своего коллегу.

"Мне кажется, не надо устраивать здесь ещё политические подоплеки. Это что, повод для растерзания? Человеку свойственно ошибаться. Все мы депутаты. Надо быть более политкорректным, к чему и призываю", — попытался смягчить общую риторику Беспалов.

Итог групповому порицанию подвел Дмитрий Новиков. Он напомнил, что комитет — это не суд.

"Мне не очень приятно рассматривать этот вопрос. Ищенко член нашего комитета. Сам повод нелицеприятный. Впереди 2021 год, многие уже начали подготовку (в 2021 году состоятся выборы в краевой парламент — прим.ред.). Уверен, что появившиеся публикации связаны с этим. Но выборы приходят и уходят. Давайте помнить об этом. На нас смотрят СМИ, избиратели", — заключил Новиков.

В завершении заседания депутаты пришли к выводу, что следует пересмотреть ответственность за нарушение депутатской этики в сторону ее ужесточения.