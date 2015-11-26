"Без изъянов": горожане сообщили о неприятной находке на популярной дороге

"Всё нормально, всё стабильно," - отмечают пользователи

Всё нормально, всё стабильно. Фото: dps_vl

Во Владивостоке горожане сообщили о неприятной находке на популярной дороге. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps_vl.

Со слов подписчика, свежий асфальт в районе остановка Школьная (ул. Борисенко) укладывали меньше месяца назад, а "результат" виден сразу.

Пользователей позабавили фотографии, и многие отметили этот факт.

Всё нормально, всё стабильно. На следующий год работа будет.

Живой наноасфальт пытается переползти на тротуар. Не вывозит он тяжести.

Вы ничего не понимаете! Это так специально сделано, чтобы запасы были на худшее времена.