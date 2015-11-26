Банки готовятся к выдаче "Дальневосточной ипотеки" с января 2020 года

Уже скоро, с января следующего года, заявление президента Владимира Путина на ВЭФ-2019 по поводу льготной ипотеки для молодежи Дальнего Востока станет реальностью. Банки готовятся к наплыву желающих, а пока ведут разъяснительную работу, сообщает ИА PrimaMedia.

Жилищный кредит под 2% годовых будет выдаваться для приобретения в период до 1 января 2025 года жилья на первичном рынке молодым семьям или на строительство дома – участникам программы "Дальневосточный гектар".

"Нам необходимо значительно повысить объёмы строительства современного жилья, причём оно должно быть максимально доступным. Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых. И сразу хочу предупредить руководителей других регионов: мы не можем сделать это по всей стране. Да и это потеряет смысл, потому что цель этой меры – привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее", — подчеркнул Путин.

По словам экспертов, ставка 2% — беспрецедентно низкий уровень даже для льготных программ ипотечного кредитования. Средняя же ставка ипотечного кредита в России сейчас находится на уровне 10%. Максимально доступный размер льготного ипотечного кредита составит 6 млн рублей, а погасить его можно в течение 20 лет с момента получения.

"Для среднего кредита в 3,06 млн рублей ежемесячный платеж составит всего 12,3 тысячи рублей — это на 50–60% меньше платежа по текущим рыночным условиям", — рассказал корр. редакции представитель АО "ДОМ.РФ".



У молодых семей на Дальнем Востоке появился шанс на собственное жилье. Фото: ИА PrimaMedia

Льготная ипотека будет предоставляться для покупки квартиры на первичном рынке или строительства жилого дома. Воспользоваться льготным кредитом смогут молодые семьи и получатели дальневосточного гектара. Супруги должны быть не старше 35 лет и иметь гражданство Российской Федерации. Еще условия: хотя бы один из супругов должен иметь регистрацию по месту жительства на территории дальневосточного субъекта РФ, а брак должен быть зарегистрирован не менее года назад.

Возможность приобрести свою квартиру по этой программе есть и неполных семей, где один родитель до 35 лет включительно с ребёнком до 18 лет.

Для участников программы "Дальневосточный гектар" единственным условием для получения льготного ипотечного кредита будет вид разрешенного использования земли: "Для индивидуального жилищного строительства" и (или) "Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)". Изменить вид разрешенного использования можно через личный кабинет Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.рф".

Ипотечные кредиты будут выдавать банки – участники программы с 1 января 2020 года по 1 января 2025 года. О готовности принять участие в программе "Дальневосточная ипотека" уже сообщили Сбербанк и ВТБ. Полный перечень банков – участников будет опубликован не позднее 15 декабря текущего года, после принятия постановления правительства РФ.

Программа не предполагает возможности рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин прокомментировал:

— Цель этой государственной меры — привлечь именно на Дальний Восток квалифицированные кадры. Льготная программа будет действовать пять лет и распространится на квартиры в новостройках и на индивидуальное жилье для получателей "дальневосточного гектара". Как только правительство России определит организацию, уполномоченную на осуществление сбора заявок, и отбор потенциальных участников, можно будет говорить о датах запуска. Для нас это очень интересно, мы являемся ведущим банком на Дальнем Востоке. Всего в 2018 году Сбербанк выдал 45 тысяч ипотечных кредитов на Дальнем Востоке. Прогнозов на данный момент мы дать не можем, но мы видим, что спрос на этот продукт может быть высокий.