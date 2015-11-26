Андрей Ищенко: Обман жителей Чуркина с Детским парком – большой минус мэрии Владивостока

Муниципальный контракт на благоустройство сквера заключен больше месяца назад, но начинать работы подрядчик не спешит

Андрей Ищенко. Фото: ИА PrimaMedia

Больше месяца с момента заключения контракта с мэрией подрядчик не появляется на одном из ключевых объектов муниципальной программы "Формирование современной городской среды" — Детском парке в районе ул. Черемуховая в Первомайском районе Владивостока, сообщил ИА PrimaMedia депутат ЗС ПК Андрей Ищенко, представляющий в краевом парламенте жителей округа №1. По мнению депутата, такой безответственный подход к запросам горожан не должен оставаться безнаказанным, причем ответственность за ситуацию здесь несут и компания-подрядчик, и заказчик в лице соответствующей структуры мэрии.

Напомним, что проект благоустройства Детского парка в Первомайском районе города был выбран для участия в муниципальной программе "Формирование современной городской среды" в результате общественного голосования еще в феврале этого года. Набравший большинство голосов проект предусматривает полную реновацию сквера в районе ул. Черемуховая, 3 – создание дорожек, озеленение, установку скамеек и урн, создание детской и спортивной площадок и даже сцены.



Проект Детского парка на сайте мэрии. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В августе мэрией в лице МКУ "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" был проведен электронный аукцион, в результате которого был выбран подрядчик – ООО "Карьер". Контракт с поставщиком на сумму в 7 369 969,95 рублей был заключен 16 сентября. Существенное условие – сроки выполнения работ: проект должен быть реализован в течение 60 дней со дня подписания контракта, то есть в нашем случае — до середины ноября.

Между тем, как сообщил редакции агентства депутат ЗС ПК Андрей Ищенко, на территории сквера какие-либо работы до сих пор не начаты. Местные общественные активисты и представители ТОС, с которыми у краевого парламентария налажено взаимодействие, бьют тревогу и высказывают опасения по поводу того, что нерадивость подрядчика и возможная пассивная позиция заказчика – то есть мэрии – могут или вовсе оставить жителей без обещанного парка, или привести к тому, что работы будут сделаны наспех, "по остаточному принципу" и без необходимого качества. По словам представителя ТОС "Брянская" Раисы Прокофьевой, речь уже идет не просто об обманутых ожиданиях большого количества жителей района, а об откровенном саботаже всей программы "Формирование современной городской среды" подрядчиками и самим заказчиком.

Бывший сквер на ул. Черняховского (съемка 18 октября 2019 года). Фото: ИА PrimaMedia На месте сквера теперь пустырь. Фото: ИА PrimaMedia Бывший сквер. Фото: ИА PrimaMedia Качели. Фото: ИА PrimaMedia Бетонированная площадка. Фото: ИА PrimaMedia Следов благоустроительных работ 18 октября не было. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

— Ситуация – совершенно возмутительная, жители Первомайского района чувствуют, что их просто могут обмануть, — прокомментировал Андрей Ищенко. – Как строитель, я могу уверенно говорить о том, что даже если подрядчик все-таки соизволит зайти на объект, то качество таких авральных по сути работ будет вызывать огромные вопросы, тем более что мы — и общественность района, и я как депутат, представляющий жителей территории в краевом Заксобрании — намерены строго спросить прежде всего с муниципального заказчика за это безобразие и откровенный бардак в реализации утвержденной программы, для финансирования которой выделены средства, напомню, не только из городского бюджета, но и из регионального и федерального.

От ИА PrimaMedia отметим, что согласно документам общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа на 2018-2024 годы" (возглавляет комиссию замглавы администрации города Тарас Фищук), еще 6 августа этого года начальник отдела управления градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шлейна утверждала, в частности, что работы по благоустройству общественной территории "Детский парк в районе ул. Черемуховой, 3" уже ведутся. При этом электронный аукцион на реновацию Детского парка, напомним, был объявлен только 22 августа, контракт заключен 16 сентября, а 18 октября никаких следов "работ по благоустройству общественной территории" непосредственно на территории обнаружено не было.

Справка: ООО "Карьер" зарегистрировано во Владивостоке в 2012 году. Уставный капитал общества – 10 тысяч рублей, основной вид деятельности — "разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина", среднесписочная численность сотрудников (по данным 2018 года) — восемь человек. Ранее "Карьер" выступал поставщиком в двух госконтрактах на общую сумму в 17,478 млн рублей. Оба контракта были заключены с ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз" на восстановление гидротехнических сооружений в Черниговском районе Приморья. Согласно открытым данным, гендиректор ООО "Карьер" — Ким Роман Чонгинович, владелец (100% УК) — Журавлева Светлана Ивановна.