Слушателями стали более 700 учащихся 5-11 классов

Первые открытые уроки на тему "Инсульту – НЕТ!" прошли в школах Владивостока. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Первые открытые уроки на тему "Инсульту – НЕТ!" в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края прошли в школах Владивостока. Участниками и слушателями стали более 700 ребят – учащихся 5-11 классов общеобразовательных и коррекционных школ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, с начала реализации программы, нацеленной на медицинское воспитание детей, в ней уже приняли участие 13 школ Владивостока.

"Это общеобразовательные школы №6, 43,46, 47, 28, 61, 53, 57, 73, 74 и 79, а также одна коррекционная школа и школа-интернат для сирот. Уроки проходят в игровой форме – специалисты объясняют детям, как вести себя в той или иной ситуации, связанной со здоровьем", – сообщили в ведомстве.

На этой неделе открытые уроки пройдут еще почти в 40 образовательных и специальных коррекционных школах.

Напомним, что врачами Приморья разработана эффективная диагностика инсульта "УДАР", которую могут применять и взрослые, и дети для распознавания симптомов этого коварного заболевания.

У – улыбка: попросите человека улыбнуться, оскалить зубы;

Д – движение: попросите поднять и удерживать руки перед собой;

А – артикуляция: попросите назвать себя, имя и фамилию;

Р – решение: если улыбка кривая, перекосило лицо, если не поднимается или ослабела рука, если человек не может назвать свое имя, нарушена речь, значит, случился инсульт. Звони "103" или "112".

"Такая форма работы с населением – очень эффективна. Со школьной скамьи мы учим детей в игровых формах распознавать первые признаки инсульта при помощи диагностики “УДАР”. Одна из основных проблем инсульта – тяжесть состояния пациента, прогноз которого усугубляется, если он не попадает к медикам в обозначенные 4,5 часа, когда его необходимо госпитализировать. Наша задача – это время максимально сократить это время", – подчеркнул врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Отмечено, что в этом году будет реализовано еще несколько открытых уроков, нацеленных на информированность школьников и профилактику заболеваний. Так, в ноябре-декабря в школах состоятся уроки, которые помогут ребятам сформировать навыки здорового питания. В январе-февраля школьникам расскажут и научат правильно ухаживать за полостью рта, а в марте-мае 2020 года в школах пройдут открытые уроки, которые помогут детям избежать травмоопасных ситуаций. Программа реализуется департаментом здравоохранения совместно с департаментом образования Приморского края.

Напомним, задача национального проекта "Здравоохранение" – сделать так, чтобы к 2024 году продолжительность жизни выросла до 78 лет, смертность населения трудоспособного возраста снились до 350 случаев на 100 тысяч населения, а смертность от болезней системы кровообращения – до 450 случаев. Работа со школьниками нацелена в том числе на достижение этих показателей.