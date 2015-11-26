В одном из дворов города очередные "горе-парковщики" мешают ремонту дороги

Горожане сообщили о возможном и массовом самосуде над машинами
Это интересно 14:53
Закатайте вместе с машиной! Как минимум номер телефона надо оставлять, на всякий пожарный!. Фото: dpskontrol125rus

В одном из дворов города очередные горе-парковщики мешают ремонту дороги. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dpskontrol125rus.

По словам очевидцев, по улице Каплунова, 15, делают дорогу, но процесс тормозят припаркованные машины. Пользователей возмутило такое отношение водителей.

Потом на борту появится надпись, вдруг, неожиданно.

Закатайте вместе с машиной! Как минимум номер телефона надо оставлять, на всякий пожарный!

А потом ноют, что у них дороги плохие. Сами же и препятствуют тому, чтобы сделали дороги.

Написать автору
Тэги: Дорожные работы автопарковки

Автобусы маршрутов № 31 и 64 изменили схемы движения из-за ремонта ливневок на Борисенко

9 октября, 09:55

Автобусы маршрутов № 31 и 64 изменят схемы движения из-за ремонта ливневок на Борисенко

7 октября, 19:19

На трассе "Холмск — Аэропорт Шахтёрск" начали укладывать асфальт

7 октября, 15:35

Самые быстрые приморцы получили Суперкубки Фонда ВВН

13:51
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia