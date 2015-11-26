В одном из дворов города очередные горе-парковщики мешают ремонту дороги. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dpskontrol125rus.
По словам очевидцев, по улице Каплунова, 15, делают дорогу, но процесс тормозят припаркованные машины. Пользователей возмутило такое отношение водителей.
Потом на борту появится надпись, вдруг, неожиданно.
Закатайте вместе с машиной! Как минимум номер телефона надо оставлять, на всякий пожарный!
А потом ноют, что у них дороги плохие. Сами же и препятствуют тому, чтобы сделали дороги.