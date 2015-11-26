Эксперты: "Дальневосточная ипотека" станет прорывным решением для ДФО

Льготное кредитование придаст импульс для развития строительной отрасли, что в свою очередь простимулирует всю экономику Дальнего Востока

Ипотека. Фото: https://pixabay.com

"Дальневосточная ипотека" станет прорывным решением для региона ДФО, придав импульс для развития строительной отрасли, а также простимулировав всю экономику Дальнего Востока. Кроме того, для многих эта программа станет стимулов для того, чтобы оставаться в своем родном регионе, а не уезжать на запад страны, сообщает ИА PrimaMedia.

Накануне проект "Дальневосточной ипотеки" обсудили на Межрегиональной конференции руководителей профильных министерств и департаментов субъектов Дальневосточного федерального округа.

"Воспользоваться мерой смогут получатели земельных участков по программе “Дальневосточный гектар”, планирующие строительство индивидуального жилого дома, а также молодые семьи возрастом до 35 лет – на приобретение готового жилья или для строительства жилого дома, — рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. — На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования Правительством России будут направлены средства в объеме около 14,7 млрд рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 млрд рублей. Если отталкиваться от средней стоимости жилья в Дальневосточном федеральном округе, то в программе сможет принять участие около 140 тысяч получателей "дальневосточных гектаров" и молодых семей", — подчеркнул Сергей Хорват.

Проект "Дальневосточной ипотеки" на сегодняшний день поддерживают многие эксперты и обычные жители дальневосточных регионов.

"Из множества предложений по развитию Дальнего Востока России возможность получить ипотечное кредитование под 2% годовых в Тихоокеанской России вероятно станет наиболее прорывным решением. На сегодняшний день объём строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) на человека является наиболее низким в России и даже близок к нулевым значениям на Чукотке и Камчатке. Считается, что около 16 тысяч семей в дальневосточных регионах подходят под условия выдачи и нуждаются в улучшении жилищных условий.

Ипотека с годовым процентом ниже показателя инфляции наверняка придаст импульс для развития строительной отрасли в дальневосточных регионах.

Не следует забывать и о том, что строительство это комплексная хозяйственная деятельность, которая обладает мультипликативным эффектом. Так что при полноценной реализации такой программы речь идёт о стимулировании всей экономики Дальнего Востока РФ", — отмечает заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест.

Магистрант второго курса программы "Международные отношения" Восточного института – Школы региональных и международных исследований ДВФУ Руслан Гриценко считает, что наличие своего жилья – это очень важная тема для молодых людей.

"Когда ты планируешь свою дальнейшую, взрослую жизнь после университета вопрос жилья встает очень остро. Ипотека под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке – потрясающая инициатива, которая действительно нашла отклик у молодежи Дальнего Востока, дав поддержку тем, кто хочет остаться здесь и, заставив сомневаться в своем решении тех, кто планировал уезжать с Дальнего Востока после окончания обучения. Данная инициатива – действительно про людей, она дает то, что нужно каждому в первую очередь – свою крышу над головой", — заявляет Руслан Гриценко.

Согласна с ним и студентка четвертого курса программы "Экономическая безопасность" Школы экономики и менеджмента ДВФУ Виктория Ефимова:

"Данные условия очень привлекательны и выгодны для молодых семей, так как нигде кроме как на Дальнем Востоке не существует такой программы. Участие в данной программе позволит гораздо проще начать работать и строить карьеру, невзирая на экономическую ситуацию и инфляцию в стране".

Напомним, что получить льготную ипотеку смогут получатели земельных участков по программе “Дальневосточный гектар”, планирующие строительство индивидуального жилого дома, а также молодые семьи возрастом до 35 лет, которые состоят в браке не менее 1 года. На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования Правительством России будут направлены средства в объеме около 14,7 млрд рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 млрд рублей.

Проект программы двухпроцентной ипотеки ранее был согласован на правительственной подкомиссии под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева.