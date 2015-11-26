Клиенты "Открытие" инвестировали в продукты УК банка свыше трёх млрд рублей

За всю историю существования финансовой компании это рекордный результат

Банк "Открытие". Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Свыше трех млрд рублей инвестировали розничные клиенты банка "Открытие" в инвестиционные продукты дочерней управляющей компании по итогам сентября 2019 года. Это рекордный результат по привлечениям через розничный канал банка "Открытие" за всю историю существования компании, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие"

Количество розничных клиентов банка "Открытие", инвестировавших в сентябре в продукты дочерней управляющей компании — ОПИФы и стратегии доверительного управления превысило 6,7 тысячи человек. Из них более двух тысяч инвестировали средства через открытые в УК "Открытие" ИИС.

Наибольшей популярностью у розничных инвесторов пользуются стратегии доверительного управления с защитой капитала "Купонная" и "Структурированная", им отдали предпочтение 85% клиентов банка "Открытие", при этом сумма внесенных физлицами средств в указанные стратегии ДУ превысила 2,6 млрд рублей.

Среди открытых паевых инвестиционных фондов наиболее заметным по притоку клиентов стал ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие — Облигации". Его выбрали более половины клиентов, инвестировавших в ОПИФы, а сумма введенных активов составила более 240 млн рублей.

УК "Открытие" уже в течение 19 лет предлагает клиентам разнообразный спектр успешных финансовых решений — от паевых инвестиционных фондов до индивидуальных решений, удовлетворяющих интересы самого широкого круга инвесторов.

Наибольшим спросом пользуются продукты, которые являются хорошей альтернативой классическим депозитам — стратегии с защитой капитала, основным преимуществом которых для клиентов являются защита инвестированного капитала и получение потенциального инвестиционного дохода от положительной динамики финансовых инструментов, входящих в продукт.

— Инвестиции предлагают более высокую доходность по сравнению с классическими банковскими инструментами, а стратегии с защитой капитала практически полностью нивелируют риски, — отмечает начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин. — Мы наблюдаем высокий интерес к инвестициям среди наших клиентов, и, уверен, спрос на эти продукты будет расти.

— Наш успех связан с правильным продуктовым предложением для клиентов, которое управляющая компания своевременно подготовила и вывела на рынок, верно спрогнозировав появляющийся спрос со стороны инвесторов к такому типу финансовых решений. При разработке продуктов мы сфокусировали основное внимание на итоговой выгоде инвестора и построении с клиентами долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, — отметила заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса УК "Открытие" Надежда Поморцева.

Напомним, защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 99,99%.

"Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), НПФ "Открытие" (пенсионная индустрия), УК "Открытие", "Открытие Брокер" (брокерские услуги).

Управляющая компания "Открытие" основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка "Открытие". УК "Открытие" предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов, ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК "Открытие" находятся 10 открытых ПИФов и один закрытый ПИФ, а также 11 целевых капиталов эндаумент-фондов.

Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг).

УК "Открытие" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации "Лучший управляющий для розничных инвесторов" конкурса "Элита фондового рынка" за 2018 год.

Активы под управлением на 30.06.2019 — более 156 млрд руб.

ООО "УК "Открытие". Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК "ОТКРЫТИЕ" не гарантирует достижения ожидаемой доходности. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие – Облигации" зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 No 0165-70287767.

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