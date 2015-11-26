Добросовестным плательщикам – денежные призы, должникам – арест машин и квартир

Об арестах имущества неплательщиков и поощрении добросовестных клиентов – начальник управления сбыта "Примтеплоэнерго"

Начальник управления сбыта Инна Псел. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Начальник управления сбыта "Примтеплоэнерго" Инна Псел рассказала корр. ИА PrimaMedia о специфике своей работы, об арестах имущества злостных неплательщиков и о мотивирующих акциях для добросовестных клиентов — жителей Приморского края.

– Какие услуги предоставляет ваше предприятие? В чем заключается задача отдела сбыта?

– "Примтеплоэнерго"– многопрофильное предприятие, оно оказывает ряд коммунальных услуг. Это теплоснабжение и электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение – всё зависит от территории. Мы работаем по всему краю.

Служба сбыта, которой я руковожу, на первый взгляд, занимается скучными делами, и мало кто понимает, какими именно. А на самом деле, сбыт – это, пожалуй, сердце предприятия. Почему? Потому что это работа с потребителями, с людьми. Они совершенно разные, у всех разное имущественное положение, разное состояние души. Основная задача нашей службы – заключать договоры и начислять коммунальный ресурс. И, естественно, собирать платежи со всех потребителей.

– Что можете сказать о своих клиентах? Насколько они добросовестно относятся к оплате ваших услуг?

– Наши основные потребители – население. Если в цифрах: за 2018 год мы предоставили услуги на общую сумму 7,2 млрд рублей. Из них к населению относится 4,4 млрд. То есть, больше половины. Мы обслуживаем 257 тысяч квартир, а это больше 500 тысяч человек.

Чтобы мотивировать своих абонентов, мы проводим различные акции. Например, традиционное новогоднее списание пени. Если на лицевом счёте потребителя отсутствует задолженность, мы списываем всю пеню, которая была начислена. Мы считаем, что прошлая акция оказалась действенной: мы собрали 80 миллионов благодаря ей. И 40 миллионов неустойки было списано.

Весной мы проводили акцию "Держи за платежи". Её цель — поощрить добросовестных потребителей. В случае, если у абонента нет задолженности, он становился участником розыгрыша призов. Мы разыгрывали 160 денежных призов по 1000, 3000 и 5000 рублей.

– Приятный бонус.

– Да. Расчёт именно на то, чтобы поощрить добросовестных абонентов. Мы даже не ожидали, что люди так отреагируют. 24 тысячи должников перестали быть нашими должниками, мы считаем, благодаря этой акции. Когда созванивались с победителями, многие не верили. Говорили, что впервые в жизни что-то выигрывают. Было приятно.

Всё лето мы проводили акцию "Скидка за аванс". Учитывая то, что наше предприятие очень сильно зависит от поступления денег, а летом обороты падают, возникает потребность в деньгах. Абоненты, которые платили заранее, получали 10% скидку. Это тоже дало результат. Тогда мы собрали 25 миллионов, кажется.

– Методов поощрения клиентов у вас много. А что с методами наказания?

– Мы вручаем запоздавшим с оплатой клиентам предупреждения, рассказываем о последствиях неуплаты. Отключать должников от отопления мы не имеем права. Это запрещено законодательством. Поэтому мы боремся с задолженностями путём переговоров, проведения разъяснительных бесед, а дальше – только судебный порядок. Дебиторская задолженность на 1 октября этого года составила 2,3 млрд. Больше 80% долгов приходится именно на население. Исков мы подаём очень много. Следующий шаг после суда – работа приставов.

У нас есть специальные работники, "контролёры сбыта", которые на стадии досудебной работы вручают предупреждения и рассказывают о последствиях неуплаты. Они же также собирают информацию о должниках. Это наши тайные агенты, как мы их называем, "уши, глаза и ноги" нашего предприятия. Они узнают информацию о должниках, их адреса и номера телефонов, места работы. Если у нас есть данные, что человек официально трудоустроен, мы по месту работы направляем исполнительный документ, и это ускоряется процесс взыскания.

Что же касается исполнительных листов, которые есть у приставов, то сейчас мы ориентированы на аресты крупного имущества. У нас есть достаточно обеспеченные должники. По закону пристав имеет право наложить арест на имущество, потом реализовать это имущество и этими деньгами погасить задолженность.

Совместно с приставами мы в этом году мы сделали уже тысячу выездов к должникам. Мы накладываем арест на бытовую технику, на мебель, даже на крупное движимое и недвижимое имущество. Если у должника две жилые квартиры, мы имеем право наложить арест на одну из них. Арестовать можно и нежилые помещения, такие как салоны красоты и магазины.

– Назовите цифры. Сколько автомобилей было арестовано, сколько квартир?

– За этот год уже 157 автомобилей арестовано и 17 объектов недвижимости, включая три жилых. Две квартиры в Кавалерово и одна в Михайловке. На выездах взыскано более 50 млн рублей.



Арестованный автомобиль. Фото: Предоставлено "Примтеплоэнерго"

– Что ещё из недвижимого имущества было арестовано?

– Очень много магазинов, салонов, особенно по Находке. Это достаточно богатый город. И должники почему-то считают нужным не платить, имея при этом свой магазин или салон красоты. Мы арестовывали дорогие автомобили: Mercedes, Prado, Lexus. Владелец Mercedes ещё и собственник квартиры на 150 метров, за которую не платили годами. А когда мы арестовали Lexus, друзья владельца привезли деньги в течение часа.

Тут ещё стоит сказать, что среди должников встречаются люди, обладающие каким-то статусом. Например, сотрудники правоохранительных органов. Даже помощники судей, депутатов. Мы настаиваем, как взыскатели, на применении к ним мер, предусмотренных законом об исполнительном производстве, в полном объёме. Независимо от того, кто наш должник, мы производим арест имущества. Бывают случаи, когда люди ведут себя неадекватно и агрессивно. Приходится вызывать сотрудников полиции. Дебоширы привлекаются к ответственности: как к административной, так и к уголовной.

Вот недавно случай был в Арсеньеве. Мы пытались арестовать транспортное средство, а его владелец заявил о том, что оно заминировано. Приехали сотрудники полиции и федеральной службы безопасности, человека привлекли к уголовной ответственности за ложное сообщение.

Если у человека накопилась существенная сумма долга, мы имеем право наложить арест на недвижимое имущество, но только в том случае, если у него есть второе жильё. У судебного пристава есть возможность обратиться во все службы, чтобы ему дали информацию. В том числе в "Росреестр". Контролёры тоже сигнализируют. Особенно хорошо это работает в деревнях. Человек живет в квартире, а у него ещё и частный дом есть. Так мы арестовали жильё в Михайловке.

– Жильё ведь наверняка стоило больше суммы долга?

– Даже если стоимость арестованного имущества выше долга, мы всё равно можем его арестовать, реализовать, а оставшуюся сумму вернуть должнику. Их права никоим образом не нарушаются, всё в рамках закона.

– Претензии к поставкам тепловой энергии вы свой адрес получаете? Могли бы объяснить, где заканчиваются, так скажем, границы ваших полномочий? И где поставки тепла или горячей воды от вас не зависят?

– Как правило, граница эта определена стенами квартирного дома. Нам принадлежат магистрали и квартальные тепловые сети, по которым подаётся тепловая энергия. За состояние внутридомовых тепловых сетей ответственна управляющая компания. Технической эксплуатацией предусмотрено обязательное требование к промывке и опрессовке тепловых сетей. Мы этим занимаемся регулярно. Управляющие компании обязаны промыть и опрессовать сети внутри дома. И вот от этого и будет зависеть качество представленной услуги. У нас есть диспетчерская служба, куда люди обращаются с претензиями. Мы рассматриваем все заявки, выходим по адресу, составляем акт, выясняем сами с управляющей компанией, как правило. И выясняем то, в чём причина ненадлежащего, если в квартире действительно холодно. У нас определены правила предоставления коммунальных услуг, определены требования качества. Внутри квартиры должна быть температура 18 градусов. В угловых комнатах квартиры – не менее 20 градусов. Если действительно холодно, составляется акт, фиксируется виновная сторона, и дальше уже принимается решение.