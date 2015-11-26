Северокорейские браконьеры наносят катастрофический вред животным Японского моря - эксперт

Загрязнение от судов из КНДР может привести к снижению численности популяции ларги в Морском заповеднике до критического уровня
Общество 19:12
Северокорейские браконьеры наносят катастрофический вред животным Японского моря. Фото: М.Склярова, И.Катин - Морской заповедник

Рыболовные сети, которые оставляют в Японском море северокорейские браконьеры, смертельно опасны для всех морских обитателей — от китообразных и ластоногих, до рыб и моллюсков, считает научный сотрудник Дальневосточного морского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Игорь Катин. В соавторстве с другими учеными он подготовил и опубликовал статью на тему влияния мусора с судов из КНДР на экологическую обстановку в заповедных водах Приморья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Морской заповедник.

По словам Катина, браконьеры после разового использования топят отработавшие сети. Материал, из которого они изготовлены, не разлагается много лет. На дне в эти сети попадают моллюски, морские ежи, звезды, рыбы, крабы. В сетях, остающихся на воде, погибают морские птицы и млекопитающие, в том числе и киты.

"Чтобы оценить масштаб проблемы, можно провести простые вычисления. На спутниковых изображениях мы насчитывали одновременно более 3,5 тысяч судов, проводящих лов в нашей исключительной экономической зоне, прилегающей к побережью Приморского края. Каждая такая добывающая единица выставляет за один раз по километру и более сетей. Учитывая то, что сеть ловит всего один-два дня, а лов проводится несколько месяцев, выброшенными оказываются сотни тысяч километров сетей", — сказал Катин. — По сути, мы находимся в состоянии перманентной экологической катастрофы".

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Свой взгляд на происходящее эксперт опубликовал в научном журнале "Теоретическая и прикладная экология" за 2019 год. Статья "Влияние морского мусора на местообитания ластоногих в Японском море" вышла в соавторстве с другими дальневосточными учеными.(Журнал "Теоретическая и прикладная экология" № 3, 2019.

Авторы делают вывод, что антропогенный мусор, большую часть которого оставляют в море северокорейские рыболовы, может привести к снижению численности популяции ларги в Морском заповеднике до критического уровня.

Северокорейские браконьеры наносят катастрофический вред животным Японского моря

Северокорейские браконьеры наносят катастрофический вред животным Японского моря. Фото: М.Склярова, И.Катин — Морской заповедник

Как сообщалось, менее чем за месяц российские пограничники у берегов Приморья задержали более 570 браконьеров из КНДР.

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Тэги: катастрофа (экологическая, техногенная)

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