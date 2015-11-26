Трещины и нет ливневок: члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке

В рамках рейда был выявлен целый ряд нарушений, все недоделки подрядчикам придется устранять за свой счет

Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока

Депутаты Думы Владивостока и члены Контрольно-счетной палаты города проверили эффективность использования средств, выделенных на ремонт городских дорог, и отметили целый ряд нарушений. Комиссия оценила качество проведенного ремонта в Ленинском, Первомайском, Советском районах Владивостока и в поселке Трудовое, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Думы города Владивостока.

Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока 1 / 5

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик подчеркнул важность участия депутатов в проверке, проводимой Контрольно-счетной палатой: "Современный Владивосток — это более 300 тысяч автомобилей, растущий пассажиропоток. Соответственно, ремонт и содержание дорог являются для городского хозяйства приоритетными вопросами. Дума города Владивостока, со своей стороны, поддерживает реализацию программ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, депутаты голосовали за выделение на эти цели бюджетных средств. Сейчас депутатам вместе со специалистами Контрольно-счетной палаты важно проконтролировать результаты: на что пошли выделенные средства, каково качество выполненных работ. Ведь от того, какие в городе дороги, зависит, в конечном счете, и общий вид столицы Дальневосточного федерального округа".

Председатель Думы города Андрей Брик вместе с депутатом от избирательного округа №3 Денисом Русиновым принял участие в осмотре участка дороги в Советском районе Владивостока — по улице Русской от дома №55-б до пересечения с улицей Раевского. "Это густонаселенный микрорайон Второй Речки. Дорога, идущая в сопку, активно используется, с одной стороны, жильцами многоэтажных жилых домов, с другой стороны — персоналом и пациентами Владивостокской клинической больницы №2", — отметил Денис Русинов.

Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока 1 / 5

Как пояснила аудитор Контрольно-счетной палаты города Владивостока Светлана Раудина, в рамках данного контрольного мероприятия оценивалось состояние дорожного полотна и качество проведенного ремонта в соответствии с исполнительными схемами выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам. При помощи мерного дорожного колеса (дорожного курвиметра) проводились обмеры фактически выполненных работ. Специалисты замеряли также угол уклонов на объектах дорожной инфраструктуры, адаптированных для удобства передвижения слабовидящих, проверяли качество укладки тактильной плитки на тротуарах, замеряли бордюры на соответствие качеству и объемам.

Как пояснили специалисты, проверка проводилась в течение нескольких дней на ряде участков, что позволило выделить ряд нарушений: практически на каждом из осматриваемых участков возникали вопросы по качеству дорог, были отмечены случаи, когда на отремонтированном участке образовались трещины. Другое, наиболее частое нарушение, которое было выявлено — отсутствие ливневых стоков в тех местах, где это необходимо.

"Это касается и данного участка дороги на улице Русской, — обратил внимание проверяющих депутат Денис Русинов. — Вдоль обочины никакого обустройства водоотведения не сделано. В целом при визуальном осмотре можно отметить, что на Русской значительная часть работ выполнена в соответствии с нормативами, нарушений здесь меньше, чем на других участках. На данном участке работы проводились не в рамках капитального, а в рамках текущего ремонта".

Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока 1 / 4

Осмотр качества проведенных ремонтных работ был инициирован для проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в рамках реализации в 2018-2019 годах приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", также были осмотрены участки, где проводился текущий ремонт дорог.

Депутат Думы, председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы города Владивостока Роза Чемерис приняла участие в контрольных мероприятиях, проводившихся в поселке Трудовое. Здесь был отремонтирован участок автодороги по улице Порт-Артурской, реконструированы павильоны ожидания транспорта на автобусной остановке "Школа № 70". В результате проверки аудиторами были обнаружены дефекты тротуарного полотна — провалы и нарушения целостности асфальтового покрытия, по краю дороги отсутствовали ливневые стоки.

"Взаимодействие депутатского корпуса и Контрольно-счетной палаты при проверке законности и эффективности использования бюджетных средств крайне важно, — отметила Роза Чемерис. — Это помогает усилить депутатский контроль при реализации приоритетных проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан".

В выездном мероприятии, проходившем в Ленинском районе Владивостока, принял участие депутат Виктор Аблапов. Состоялся осмотр участка дороги по ул. Адмирала Кузнецова, проверено качество реконструкции остановки общественного транспорта, расположенной рядом со средней общеобразовательной школой № 64 (ул. Адмирала Кузнецова, 40-б). "В ходе осмотра остановки общественного транспорта проверяющие сразу обратили внимание, что с одной из сторон не установлена стеклянная стена, защищающая пассажиров от непогоды. На участке дороги, прилегающей к школе № 64, специалисты увидели несколько заваленных бордюров, — отметил Виктор Аблапов. — Жители домов, расположенных по ул. Адмирала Кузнецова, обратили внимание на качество ливневых стоков: во время осадков потоки воды устремляются мимо "ливнёвок".

Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока Члены КСП и депутаты Думы проверили ремонт дорог во Владивостоке. Фото: пресс-служба Думы Владивостока 1 / 3

Проблему с ливневыми стоками выявила и проверка участка дороги в Первомайском районе Владивостока — рядом с домом № 32 по ул. Коммунаров. В рейде принял участие депутат Станислав Примаченко. Депутат подчеркнул, что проблемный участок дороги между остановками общественного транспорта "Трудовая" и "Малый Улисс" необходимо включить в программу капитального ремонта, сделать проект и заново обустроить здесь систему ливневого стока.

"Жильцы домов, расположенных в низине по ул. Коммунаров, неоднократно жаловались, что их затапливает. В ходе проверки мы обнаружили участки, на которых когда-то была проведена "ливнёвка", но сегодня она пришла в полную негодность, не функционирует, а проведенный недавно ремонт проблему не устранил", — отметил депутат Станислав Примаченко.

По результатам проверки в адрес подрядчиков будут направлены претензии с требованием устранить выявленные недостатки в рамках гарантийных обязательств. Также, в целях принятия мер по устранению выявленных нарушений, по итогам проверки составляется представление, которое будет направлено в управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока.