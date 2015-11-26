"Луч" на выезде проиграл "Ротору"

Матч закончился со счетом 2:0
Спорт 10:58
"Луч" проиграл в выездном матче. Фото: Пресс-службы ФК "Луч"

Владивостокская футбольная команда "Луч" на выезде проиграла волгоградской команде "Ротор". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФК "Луч".

На матч в Волгоград "Луч" вылетел уже без главного тренера: Рустем Хузин подал в отставку, готовил команду к матчу Александр Ушахин. Стартовая расстановка намекала — тренерский штаб избрал на игру защитный вариант. Вперед был выдвинут Александр Кутьин, почти все остальные вышедшие на поле лучше играют на разрушение. Уже перед самым выходом на поле получил травму Денис Магадиев и в старте вынужденно появился Антон Кротов.

"Ротор", который борется за прямой выход в Премьер-Лигу начал без раскачки. Уже на второй минуте после углового в исполнении Песегова мяч после рикошета едва не юркнул в ближний угол — пронесло.

Зато следующий штрафной оказался роковым. Байрыев продавил Кирилла Марущака и отправил мяч в сетку. Еще через минуту в штрафной рухнул Ткачук, Волошин усмотрел пенальти вместо вне игры. Султонов реализовал представившейся шанс — 0:2. Шла девятая минута.

Игра успокоилась, а "Луч" пришел в себя. Команда создала несколько подходов, но после дальних ударов мяч уходил на угловые.

Без особых перипетий матч докатился до перерыва. После отдыха на поле пошла тягучая игра. Хозяева играли по счету, "Луч" пытался что-то придумать, старание было, но не получалось. В концовке игры дважды после подачи угловых "тигры" могли забить мяч престижа, но не хватило реализации. А самый явный шанс упустил Руслан Гордиенко, с убойной позиции, не сумев пробить Нестеренко.

"Ротор" сохранил преимущество первого тайма — 2:0.

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