Андрей Ищенко: Детский спорт в Приморье – не место для амбиций и тщеславия взрослых

Депутат краевого Заксобрания выступил в поддержку юных самбистов из спортивно-патриотического общества "Держава"

Депутат Заксобрания Приморья Андрей Ищенко. Фото: предоставлено А. Ищенко

Руководству спортивных клубов и школ в Приморье следует больше внимания уделять именно спортивно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а не реализации каких-то "взрослых" амбиций и подогреванию совершенно не спортивной конкуренции между клубами. Такое мнение высказал ИА PrimaMedia депутат Заксобрания Приморского края Андрей Ищенко, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг действующего в Артеме спортклуба "Держава". По оценке парламентария, коллегам-депутатам из думы городского округа стоило бы вмешаться и погасить конфликт между клубами, от которого страдают юные спортсмены.

Напомним, что в ходе открытого Первенства городского округа ЗАТО Фокино) по (проходило 5-6 октября) самбо от участия в соревнованиях были отстранены юные самбисты, представляющие артемовский спортклуб, учрежденный АНО "Спортивно-патриотическое общество "Держава". По информации президента АНО Михаила Шмыкова, отстранение было инициировано "конкурирующими" спортклубами по формальным основаниям, причем оперативно устраненные замечания к документам спортсменов никак не повлияли на неоднозначное решение организаторов соревнований.

— На нашей памяти никогда такого не было, чтобы вот так просто снимали с соревнований детей, которые уже прошли взвешивание и даже уже поборолись, — рассказал Михаил Шмыков. – Мы оперативно, в тот же день, устранили замечания, однако организаторы, как мы считаем, под давлением представителей других клубов приняли такое странное решение. Дети уезжали со слезами на глазах, но, видимо, это не самое главное для тех, кто копит какие-то непонятные обиды на спортсменов и другие клубы и готов тратить время на эти никому не нужные разбирательства.

Депутат ЗС ПК Андрей Ищенко, оказывающий СК "Держава" поддержку, обратился к председателю Думы Артемовского городского округа Анатолию Баделю для того, чтобы представительный орган муниципалитета подключился к разрешению конфликта. Как отмечает Ищенко, к ситуации имеет отношение и один из депутатов Думы – Алексей Писаренко, являющийся президентом АНО "Спортивная школа "Мастер", которая также занимается подготовкой юных самбистов в Артеме.

— Совершенно недопустимо, когда люди, в чьи задачи и обязанности входит спортивно-патриотическое воспитание детей и подростков, прививание молодежи высоких спортивных и гражданский принципов, вдруг начинают заниматься какими-то закулисными интригами, "подставлять" клубы-"конкуренты", пытаться как-то "переделить рынок" и т.д., — прокомментировал Андрей Ищенко. – Я думаю, что уважаемым коллегам из Думы АГО нужно приложить все усилия для того, чтобы прекратить эту "конкуренцию", от которой страдают и дети, и патриотическое воспитание в крае в целом, и призвать всех к исключительно спортивному поведению – без амбиций и тщеславия.

Депутат ЗС ПК также добавил, что ситуация потребовала его внимания в том числе и из-за того, что, по его мнению, в крае необходимо поддерживать развитие традиционных для России видов спорта. История и философия самбо, отметил Ищенко, учит подрастающее поколение работать в команде, прививает чувство патриотизма и гордости за свою страну и ее спортсменов, создавших эту уникальную систему единоборства.