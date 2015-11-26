"Яма - миллионер": неприятная находка заставляет страдать владельцев иномарок

Во Владивостоке жителей возмущает безответственность дорожных служб

Яма - миллионер. Фото: dps.control

Горожане обнаружили неприятную находку, которая расположилась на одной из трасс. Жители уверены, что безответственность дорожных служб привела к поломке нескольких иномарок и непредвиденным тратам. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на на интернет-паблик в Instagram dps.control.

Со слов очевидца, на улице Некрасовская 70, на одной из полос дороги появилась здоровенная яма, которую дорожные службы не сделали. Из-за нее пострадали автовладельцы дорогих иномарок, одному вызвали эвакуатор. Также автор отмечает, что ему самому пришлось подручными средствами оградить яму.

Пострадавшая машина. Фото: dps.control Яма. Фото: dps.control Крупным планом спущенное колесо. Фото: dps.control 1 / 3



"Спасибо, дорожным службам! Водителям Тойота Камри и Мэрседеса сейчас предстоят немалые затраты, а также долгие судебные процессы с администрацией города и дорожными службами. Будьте внимательны!" — пишет автор.

Пользователи поблагодарили жителя за проявленное неравнодушие и прозвали новообразование на дороге "яма-миллионер".

Там, по-моему, в день по пять раз машины залетают в эти ямы, дорожники могли бы их чем-нибудь огородить.

Яма в допусках.