"Яма - миллионер": неприятная находка заставляет страдать владельцев иномарок

Горожане обнаружили неприятную находку, которая расположилась на одной из трасс. Жители уверены, что безответственность дорожных служб привела к поломке нескольких иномарок и непредвиденным тратам. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на на интернет-паблик в Instagram dps.control.
Со слов очевидца, на улице Некрасовская 70, на одной из полос дороги появилась здоровенная яма, которую дорожные службы не сделали. Из-за нее пострадали автовладельцы дорогих иномарок, одному вызвали эвакуатор. Также автор отмечает, что ему самому пришлось подручными средствами оградить яму.
"Спасибо, дорожным службам! Водителям Тойота Камри и Мэрседеса сейчас предстоят немалые затраты, а также долгие судебные процессы с администрацией города и дорожными службами. Будьте внимательны!" — пишет автор.
Пользователи поблагодарили жителя за проявленное неравнодушие и прозвали новообразование на дороге "яма-миллионер".
Там, по-моему, в день по пять раз машины залетают в эти ямы, дорожники могли бы их чем-нибудь огородить.
Яма в допусках.