"Примтеплоэнерго" подключает новые системы очистки питьевой воды в крае

Генеральный директор отметил значительное улучшение качества воды в тех домах, где система уже работает

Пресс-конференция по итогам подготовительных работ к отопительному сезону. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Во время пресс-конференции, посвященной итогам подготовительных работ к отопительному сезону, генеральный директор "Примтеплоэнерго" Анатолий Попов сообщил о внедрении очистных сооружений модульного типа, которые значительно улучшают качество питьевой воды для потребителей, сообщает ИА PrimaMedia.

24 октября, в ходе пресс-конференции в администрации Приморского края, ее участники рассказали о том, насколько край готов к отопительному сезону. Среди прочего, генеральный директор краевого теплоснабжающего предприятия "Примтеплоэнерго" затронул вопрос повышения качества питьевой воды и отметил, что предприятие приступило к внедрению новой системы её очистки.

— Мир не стоит на месте, что-то улучшается, приходят новые технологии, и мы стараемся идти в ногу с этими новшествами. Разрабатываем порядка шести новых проектов строительства современных угольных котельных, с современным оборудованием, котлами на дистанционном контроле, автоматическими системами топливоподачи и золошлакоудаления, которые будут построены в п. Рудный Кавалеровского муниципального района, селе Краснореченский Дальнегорского городского округа, п. Западный Кировского района, поселке Липовцы Октябрьского района, п. Тавричанка Надеждинского района и селе Чугуевка. Также, у нас ведется разработка проектов по воде и водоотведению. Есть требования правительства о повышении качества очистки воды. Мы уже установили в прошлом году модульную станцию водоочистки в Дальнереченске, обеспечившую высокое качество питьевой воды жителям города. Вода идеально чистая и люди удивляются, не привыкли. Подобные станции водоочистки будут установлены и в других районах края, в том числе в Яковлевском муниципальном районе — рассказал генеральный директор КГУП "Примтеплоэнерго" Анатолий Попов.



Генеральный директор КГУП "Примтеплоэнерго" Анатолий Попов. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

"Примтеплоэнерго" обеспечивает 569 котельных и более двух тысяч км трубопроводов тепловых сетей по всему региону.

По его словам, на предприятии ведется проектирование системы централизованного водоотведения микрорайона им. Сергея Лазо в Спасске-Дальнем. Ещё одним проектируемым объектом стало сооружение водозабора на Васьковском водохранилище села Рудная Пристань Дальнегорского городского округа. Проектные работы предполагают строительство водопровода, новых насосной и водоочистной станций с полным циклом водоподготовки, водозаборной эстакады, резервуара чистой воды. Проектно-изыскательские работы будут выполнены до конца 2019 года.

Также в Примтеплоэнерго приступили к формированию инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов холодного водоснабжения и водоотведения в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском муниципальном районе, Новошахтинском городском поселении и Анучинском сельском поселении. Здесь предполагаются масштабные работы по реконструкции существующей системы водоснабжения и водоотведения и строительство новых объектов.

Как отметила вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко, помощь в финансировании реконструкции и строительстве новых объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Примтеплоэнерго готов оказать фонд содействия реформированию ЖКХ. "Совместно с руководством фонда мы наметили финансирование ряда проектов Примтеплоэнерго, проектирование по которым будет завершено в ноябре текущего года. В районах, где расположены устаревшие источники генерации, будут построены современные новые объекты, которые будут служить не одно десятилетие", — подчеркнула Елена Пархоменко.



Вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

— В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на предприятии реализована ремонтная программа. Установлено 75 новых котлов, заменено 60 км. тепловых сетей и 5,5 км. сетей водоснабжения и водоотведения, установлено новое вспомогательное оборудование, в целом проведена серьезная подготовка во всем тепловом хозяйстве, обеспечены нормативные запасы топлива, — отметил Анатолий Попов.

Что касается самого отопительного сезона, то на сегодняшний день 491 котельная Примтеплоэнерго обеспечивает теплоснабжение в муниципалитетах Приморья. По его словам, к началу отопительного периода предприятие приступило в штатном режиме. Готовность тепловых сетей и котельных составляет 100%. В работу запущены все котельные предприятия за исключением объектов города Владивостока и Славянки, где согласно распоряжениям глав муниципальных образований, отопительный сезон начнется 28 и 29 октября.