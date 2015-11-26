Проект стал результатом совместных усилий администрации края, регионального "мусорного" оператора и волонтеров

Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia

Первый пункт приема раздельно собранного мусора открылся во Владивостоке. Жители города смогут сдавать сюда пластиковые, бумажные, стеклянные, металлические отходы, а также батарейки, ртутьсодержащие лампы и градусники, сломанную электронику и просроченные медикаменты. Открытие пункта приема мусора стало еще одним шагом "мусорной реформы" в рамках нацпроекта "Экология" и популяризации раздельного сбора среди населения, сообщает ИА PrimaMedia.

Объект открыли вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко, первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев, а также волонтеры движения "Раздельный сбор".

Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Елена Пархоменко подчеркнула, что жители Владивостока давно созрели до того, чтобы ответственно относиться к обращению с отходами и самостоятельно сортировать мусор. Она отметила, что на основе работы пункта по приему мусора будет формироваться статистика, показывающая динамику этого процесса в городе.

"В планах открытие аналогичных пунктов в крупных городах: Артем, Уссурийск, Находка. Кроме этого мы уже сейчас обеспокоены тем, что с начала мусорной реформы мы должны внедрять раздельный сбор непосредственно на придомовых территориях. Мы сейчас как раз планируем проект размещения таких баков. Залог успеха здесь — это взаимодействие с управляющими компаниями. Региональный оператор, заключая договоры, этот вопрос ставит в приоритет. Также будет определен пониженный тариф за вывоз этих отходов — стимул для рачительных собственников, которые понимают, что за этим будущее", — подчеркнула Елена Пархоменко.

Она также сообщила, что нацпроект "Экология" направлен не только на достижение показателя сортировки до 60% всех образуемых отходов, но и на развитие предприятий утилизации вторсырья.

"Уже сегодня у нас есть реальный инвестор, который строит на площадке ТОР "Надеждинская" завод. Сейчас мы говорим о переработке резины, стекла и бумаги. В дальнейшем от объемов поступающего материала он будет планировать свое развитие. Очень много инвесторов уже сейчас задают вопросы и пытаются спрогнозировать объем отходов, направляемых на переработку.

Не зря столица Дальнего Востока — Владивосток, не зря нам дали такой аванс на развитие. Мы считаем, что как можно скорее мы должны внедрить сортировку, раздельный сбор отходов, чтобы дать возможность развиваться новому сектору экономики. В том числе — это переработка стекла, которой у нас пока нет, переработка новых видов пластика и пленки, которой тоже пока нет в Приморском крае", — сообщила вице-губернатор.

В одном из помещений пункта приема мусора размещены стенды с информацией о переработке сырья и примеры продукции, которая из него получается. Это и резиновая крошка для покрытия спортполщадок, и утеплители и различные полезные в быту предметы: сумки, зубные щетки, мочалки и т.д.

Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 9

Сам пункт приема стал результатом сотрудничества КГУП "Приморский экологический оператор" и волонтерского движения "Раздельный сбор".

"Раньше совместно с общественным движением "Раздельный сбор" мы проводили акции только раз в месяц. Уже первые акции показали, что есть интерес со стороны граждан в том, чтобы разделять отходы и отправлять их на глубокую переработку. Совместно с волонтерами мы приняли решение организовать постоянный прием мусора на базе бывшего мусоросжигательного завода. Сейчас предполагаем, что пункт будет работать несколько раз в неделю, в удобное для граждан время. И обязательно он будет открыт в один из выходных дней", — сообщил первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев.

Он отметил, что для самых активных горожан, заинтересованных в раздельном сборе мусора, будет разработана система стимулов и поощрений. Чтобы социальная ответственность была подкреплена какими-то бонусами, например, билетами в кино или театр.

Сергей Лазарев также отметил, что от бизнеса также есть запрос на сдачу раздельно собранных отходов. Например, некоторые винные магазины желают сдавать стекло. Таким организациям также будут рады на пункте приема мусора.

"Сдавая сортированный мусор, компании будут уменьшать объем образуемых отходов и, соответственно, будут меньше платить за их вывоз", — подчеркнул Сергей Лазарев.

Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia Во Владивостоке открыли первый постоянный пункт приема сортированного мусора от населения. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

Одним из первых посетителей приемного пункта вторсырья стал известный приморский спортсмен, гребец Иван Штыль. Он привез отсортированный у себя дома мусор.

"С недавних пор я начал сортировать мусор. У нас дома несколько ведер — для пластика, бумаги и стекла. Для батареек и лампочек у нас на площадке есть отдельные контейнеры. Сначала это была как какая-то игра, а теперь — норма жизни. К такому способу обращения с отходами я уже давно присмотрелся. У нас сборы часто проходят за границей, на протяжении 15 лет мы посещаем другие страны. Там к этому все нормально относятся. У нас, к сожалению, 90% отходов складируется, а во многих странах 90% отходов перерабатываются. Это экономически выгодно стране", — поделился с журналистами Иван Штыль.

Все собранные на приемном пункте отходы будут отправляться на сортировочную линию полигона на Холмистой, 1 и уже оттуда вместе с другими разделенными отходами реализовываться предприятиям-переработчикам.