Мусорная реформа близко: онлайн-конференция с региональным оператором на ИА PrimaMedia

На вопросы о новом способе обращения с отходами отвечает первый заместитель директора краевого предприятия Сергей Лазарев
Чистое Приморье
Общество 09:22
Сергей Лазарев. Фото: ИА PrimaMedia

С 1 января 2020 года Приморский край переходит на принципиально новый способ обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь вся работа по вывозу и утилизации мусора будет направлена на наращивание объемов переработки вторсырья и рекультивации старых полигонов.

Управлять всем процессом будет единая организация — КГУП "Приморский экологический оператор" (Бывший МУПВ "Спецзавод №1"). Первый заместитель директора предприятия Сергей Лазарев готов ответить на вопросы читателей ИА PrimaMedia в рамках онлайн-конференции о том, что ждет регион в связи с грядущими изменениями, что произойдет с тарифом на вывоз мусора для населения и как в крае будет развиваться раздельный сбор отходов.

Напомним, для реализации мероприятий по подготовке к запуску реформы региональный оператор получил средства на закупку техники, организацию новых линий сортировки в районах и заключения договоров с перевозчиками мусора.

Новая маршрутная сеть движения мусоровозов позволит охватить всю территорию края, включая даже самые отдаленные территории. Теперь мусор будет поступать не только на полигоны, но и на сортировочные заводы. На этих линиях полезное сырье будут отделять от "хвостов" и отправлять на вторичную переработку. Согласно целевым показателям проекта "Чистая страна" к 2024 году доля мусора, отправляемого на обработку от общего количества образуемых отходов составит 60%.

Еще одно направление работы оператора — стимулирование раздельного сбора мусора населением. Во Владивостоке открывается постоянный пункт приема сортированного мусора от горожан. Аналогичная работа будет запущена и в других населенных пунктах.

Все о мусорной реформе в Приморье: региональный оператор отвечает на вопросы

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.

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Тэги: бытовые отходы полигон ТБО (отходы) мусор, свалка

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