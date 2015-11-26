Протестный Дальний Восток может прирасти округами к выборам в Госдуму

Эксперты относят дальневосточные регионы к непростым для "Единой России", но любые потери могут быть компенсированы другими территориями

Выборы. Фото: ИА PrimaMedia

К выборам в Государственную думу РФ, которые пройдут в 2021 году, на Дальнем Востоке может увеличиться число одномандатных округов с нынешних 15-ти до 20-ти. Дополнительные округа, в случае возможного повышения в парламенте доли одномандатников до 75%, появятся в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области, а также в двух республиках. Эти территории эксперты относят к устойчиво протестным или потенциально непростым для "Единой России". Фонд Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) подготовил доклад, в котором смоделировал изменения, ожидающие политическую систему. По мнению приморских экспертов, в случае переформатирования избирательной системы, выборы на Дальнем Востоке могут стать более конкурентными, а шансы на победу вырастут у некоторых оппозиционных партий. Но потери "Единой России" в ДФО будут компенсированы за счет других регионов страны, сообщает ИА PrimaMedia.

Наиболее обсуждаемым вопросом стало возможное повышение среди парламентариев доли одномандатников до 75%. Таким образом, по партийным спискам, не исключено, что скоро будут избирать всего 25% депутатов Госдумы. Будущее избирательной модели может проясниться ближе к съезду "Единой России", который пройдет 23 ноября. При этом у идеи оставить пропорцию в нынешнем виде сторонников все больше, пишет "Коммерсант".

В докладе ИСЭПИ отмечается, что при новой пропорции число одномандатных округов в РФ вырастет до 337 (из 450), а их средний размер уменьшится с нынешних 500 тысяч до 327 тысяч избирателей. Это значит, что самовыдвиженцам и одномандатникам от партий, не имеющих льгот, придется собирать уже не по 15 тысяч, а всего по 9,6 тысяч подписей в свою поддержку.

В случае увеличения в Госдуме числа одномандатников на выборах 2021 г. "Единая Россия" может столкнуться с высокой конкуренцией более чем в половине округов, а ее представительство в Думе теоретически может сократиться вдвое. По предположению экспертов фонда, из 112 новых округов 61 будут относиться к протестным. Всего же округов, неблагоприятных для избрания единороссов, станет 185.

К самым сложным для "Единой России" территориям в ИСЭПИ отнесли Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую область, Иркутскую область, Алтайский край, Омскую, Архангельскую, Владимирскую, Ульяновскую области. Среди дальневосточных регионов к устойчиво протестным по отношению к партии власти эксперты относят Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область и Забайкалье. При этом, в Приморском крае, где сейчас три округа, появится четвертый одномандатный округ. В Хабаровском крае вместо двух их будет три. В Забайкальском крае и Сахалинской области без изменений.

Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Амурская область и Республика Бурятия, по мнению ИСЭПИ, являются регионами усилившегося протестного голосования, это конкурентная для "Единой России" зона. Среди этих территорий увеличение округов возможно в Якутии (1+1), Амурской области (1+1) и Бурятии (1+1).

К регионам с высокой электоральной мобилизацией для "Единой России", но с возможным проявлением негативного тренда для партии к 2021 году, относятся все остальные дальневосточные субъекты: Магаданская область, Чукотский АО и Камчатский край.

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ-2021 С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГОВ: КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ПРИ СХЕМЕ 25:75 В ПОЛЬЗУ ОДНОМАНДАТНИКОВ?. Фото: ИСЭПИ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ-2021 С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГОВ: КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ПРИ СХЕМЕ 25:75 В ПОЛЬЗУ ОДНОМАНДАТНИКОВ?. Фото: ИСЭПИ 1 / 2

Электоральный юрист Эдуард Черторинский отмечает, что итоговый расклад в Приморье, в случае изменения пропорции на выборах в Госдуму, будет зависеть от того, какие персоналии составят конкуренцию одномандатникам от "Единой России". По мнению ИСЭПИ политическими изменениями может воспользоваться либеральная оппозиция. Право выдвижения в Госдуму без сбора подписей сохранили только "Яблоко", "Партия роста" и "Гражданская платформа", вернувшая льготу на недавних выборах в Карачаево-Черкесии, но последние две партии не рассматриваются в либеральной среде как оппозиционные.

Из них в Приморье есть только "Яблоко" и "Партия роста", но с этими партиями все не так однозначно. Довыборы в Думу Владивостока показали, что у "Партии роста" есть сложности с политическим менеджментом. А отделение партии "Яблоко" в настоящее время в регионе переживает не самые лучшие времена, ячейка фактически не функционирует.

Обсуждаемые изменения повышают в Приморье шансы, скорее, парламентской оппозиции. В частности, по оценке Черторинского, противовесом "Единой России" в Приморье выступает КПРФ. Впрочем, есть вероятность, что ресурсные кандидаты могут пойти и от ЛДПР.

"Увеличение округов дает оппозиции дополнительные шансы, но все зависит от того, как будет выстроена кампания. Сейчас в КПРФ есть персоналии, которые несколько раз побеждали в одномандатных округах, имеют опыт ведения избирательных кампаний. Несмотря на определенный шлейф скандалов, они имеют реальный опыт победить в одномандатных округах", — считает эксперт.

Но многое будет зависеть и от общей политической конъюнктуры: какая фаза будет в 2021 году, какой будет экономическая ситуация. 2018 год был годом пенсионной реформы, к 2021 году настроения по этой теме улягутся, но возможно будет тренд на обновление и перемены.

Еще один важный момент, как будет осуществлена нарезка округов: отдадут ли какие-то округа чисто под Владивосток или будут пытаться присоединить районы.

"Риски есть значительные. Владивосток лучше оставить отдельным округом, потому что велика вероятность, что его могут "взять" коммунисты. По остальным округам проще раскидать протест. Сейчас много протестных территорий, и как их нарезать, большой вопрос. Если говорить об удаленных территориях, где протестный уровень достаточно небольшой, там округ достанется кандидатам от "Единой России". В остальных выборы пройдут на конкурентной основе. Но губернаторские выборы показали, что может вспыхнуть вся территория", — делится прогнозами Эдуард Черторинский.

Любые потери "Единой России" в Приморье и вообще любом дальневосточном регионе с лихвой компенсируются другими регионами России.

Электоральная житница партии власти находится за пределами ДФО. Но в силу объективных причин, таких как численность избирателей, для системы на выборах ГД-2021 электоральные показатели Дальнего Востока – статистическая погрешность, считает политолог Сергей Гребенюк. По мнению эксперта, это обуславливает и отношение к ДФО.

"Помимо потенциально проблемных территорий есть регионы, в которых ситуация для "Единой России" благоприятная. Думаю, что администраторы избирательных процессов, затевая реформу, ориентировались прежде всего на общий результат. Безусловно, появление дополнительного округа сломит сложившийся баланс. Как минимум, это потребует перенарезки округов, откроет возможность для мелких спекуляций внутриполитического блока в части попытках сделать чересполосицу, чтобы разбавить население наиболее оппозиционных муниципальных образований. Но существенного эффекта в рамках Приморья на избирательную кампанию это не принесет. Скорее, Приморье находится во власти общефедерального тренда, где протестные настроения будут только разгоняться", — говорит Сергей Гребенюк.

Уменьшение доли списочников в Госдуме ударит по партиям, и будет обесценивать их статус. Фактически, только "Единая Россия", КПРФ и в том или ином виде ЛДПР, как партии, которые имеют льготу на беспрепятственное выдвижение кандидатов и работают между кампаниями, смогут заявить о себе на выборах. Отчасти на это может претендовать "Справедливая Россия", которая, по оценкам политологов, просыпается только к выборам.

Бума самовыдвиженцев, даже при увеличении одномандатников и снижении подписного ценза, в 2021 году ожидать не стоит, уверен Сергей Гребенюк: "Бич системы – ее зарегулированность. С партиями проще взаимодействовать. Даже опыт губернаторской кампании показал, что преодолеть подписной порог смог только один кандидат, под которого, собственно, и меняли выборное законодательство".

"Это почти нереальные цифры, — говорит Эдуард Черторинский о снижении требований по сбору подписей с 15 тысяч до 9,6 тысяч. — Исходя из своего опыта, все, что больше 2,5-3 тысяч – это много. 2,5-3 тысячи – это тяжело, но усилиями большого штаба возможно сделать. 10 тысяч – цифра очень большая, даже если все будет отработано до мелочей. Вопрос не в том, удастся ли собрать эти подписи, а в том, насколько они будут юридически чисты. Все упирается в контроль над сборщиками. Много тонкостей, для преодоления которых нужна большая команда".