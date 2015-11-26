По итогам конкурса в Приморской краевой картинной Галерее открылась одноименная выставка работ юных художников

Во Владивостоке наградили победителей партийного конкурса "Мой город/село будущего". Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Краевая выставка "Мой город/село будущего" (0+), открытая по итогам одноименного конкурса детских рисунков, который проводился с 26 августа по 30 сентября в рамках партийного проекта "Городская среда", начала работу в Приморской краевой картинной галерее, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Девять конкурсантов, занявших призовые места в трех возрастных группах, были награждены подарочными сертификатами и дипломами победителей — остальные участники и все педагоги ребят получили благодарственные письма от партии "Единая Россия". Церемония награждения состоялась в день открытия выставки, 24 октября, и собрала более 300 человек – детей, их родителей и педагогов.



Во Владивостоке наградили победителей партийного конкурса "Мой город/село будущего". Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В торжественной части мероприятия региональный координатор партийного проекта "Городская среда", заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Сергей Кузьменко наградил девять призеров конкурса в трех возрастных категориях.

Возрастная группа 5-8 лет:

1 место — Левченко Милана

2 место — Пашунина Дарья

3 место – Берлизова Маргарита

Возрастная группа 9-12 лет:

1 место — Бузецкая Яна

2 место — Максунова Ирина

3 место — Жевтун Милана

Возрастная группа 13-17 лет:

1 место — Горбенкова Елизавета

2 место — Васильева Анастасия

3 место — Скачкова Маргарита

Дети, занявшие 1 место в каждой возрастной группе, были награждены дипломами победителей и подарочными сертификатами на сумму 10 тысяч рублей в магазин игрушек, канцелярских товаров или цифровой техники. Конкурсанты, которым присудили 2 и 3 места, получили дипломы и памятные сувениры.

Всех остальных участников отметили благодарственными письмами. Кроме того, благодарственные письма были вручены и педагогам, ставшим наставниками для юных конкурсантов.

"Могу выразить надежду, что такой конкурс будет иметь продолжение, потому я хотел бы поблагодарить всех участников. Победителей не может быть много, но в данном случае можно говорить о том, что победили все – ведь та красота, что когда-то появилась внутри вас, проявилась и в ваших работах. Вы рисуете свои мечты, задача же взрослых воплотить их в жизнь. Ваши картины – разноцветные, что можно сказать и о жизни, в том числе — городской среде. Благоустроенных дворов становится все больше и больше – и это не может не радовать", — отметил Сергей Кузьменко.

Выставка "Мой город/село будущего" будет открыта для посетителей до 3 ноября. На ней представлены 95 работ юных приморских художников из Владивостока, Артема, Находки, Арсеньева, Фокино, Лесозаводска, Красноармейского, Пограничного, Пожарского и Хорольского районов. Всего же на конкурс поступило 244 рисунка.

Организаторами конкурса и экспозиции выступили региональное отделение "Единой России" и Детский центр Приморской государственной картинной галереи.