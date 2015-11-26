Профсоюз работников здравоохранения Приморья продолжит возглавлять Ирина Лизенко

За ее кандидатуру единогласно проголосовали делегаты отчетно-выборной конференции сегодня, 25 октября
Общество 14:53
Профсоюз работников здравоохранения Приморья продолжит возглавлять Ирина Лизенко. Фото: пресс-служба ФППК

Ирину Лизенко выбрали председателем Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения на ближайшие пять лет. За ее кандидатуру единогласно проголосовали делегаты отчетно-выборной конференции сегодня, 25 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

В профсоюзе работников здравоохранения — 115 первичных профорганизаций, которые объединяют около 30 тысяч работников отрасли Приморья. Ирина Ильинична возглавляет профобъединение с марта 2007-го, и все его значимые победы за последние 12 лет связаны с ее именем.

— Профсоюз работников здравоохранения Приморья — самое многочисленное профобъединение на территории края и одно из самых боевых. Благодаря его работе в медучреждениях Приморья — сильные коллективные договоры с четко прописанными гарантиями для работников. Они регулярно побеждают и занимают призовые места в главном профсоюзном конкурсе Приморья — "Социальное партнерство" и являются ориентиром для других организаций отрасли, — сказал председатель ФППК Владимир Исаков.

Профсоюз работников здравоохранения Приморья продолжит возглавлять Ирина Лизенко

Профсоюз работников здравоохранения Приморья продолжит возглавлять Ирина Лизенко. Фото: пресс-служба ФППК

В соответствии с отраслевым соглашением между профсоюзом и департаментом здравоохранения Приморского края о регулировании социально-трудовых отношений на 2017-2020 годы работники медучреждений региона – члены профсоюза имеют достойную социальную поддержку.

Среди льгот и гарантий — оплата летнего и зимнего отдыха детей медработников согласно условиям коллективных договоров, бесплатные путевки в спецлечебницы "Чистоводное", "Евгеньевская" и "Светлояровка", скидки на оздоровление в санаториях "Изумрудный", "Амурский залив", "Строитель", здравницах Крыма, Кавказа и Сочи.

В случае возникновения профессионального заболевания, онкологии, туберкулеза, острого вирусного гепатита, травмы на производстве, работникам здравоохранения-членам профсоюза гарантируется дорогостоящее обследование и лечение. При стихийных бедствиях и пожарах также оказывается материальная помощь.

— Что бы ни произошло — трудная жизненная ситуация, несправедливое дисциплинарное наказание или нарушения при проведении спецоценки условий труда, повлекшие снижение или отмену определённых гарантий и компенсаций, – краевой комитет профсоюза всегда на защите прав членов профорганизаций, — говорит Ирина Лизенко.

Профсоюз работников здравоохранения Приморья продолжит возглавлять Ирина Лизенко

Профсоюз работников здравоохранения Приморья продолжит возглавлять Ирина Лизенко. Фото: пресс-служба ФППК

Плотно взаимодействует профсоюз и лично с главой региона. Совместная работа началась осенью 2018 года, когда Олег Кожемяко был еще в должности врио губернатора. По инициативе отраслевого профсоюза были приняты изменения в краевые законы о социальной поддержке медработников, которые предусматривают ежемесячные и единовременные денежные выплаты, компенсацию расходов на аренду жилья и другие льготы. Сегодня вместе с профильным департаментом краевой администрации идет работа над совершенствованием системы оплаты труда в отрасли.

Федерация профсоюзов Приморского края поздравляет Ирину Лизенко с избранием на новый срок и желает долгой плодотворной работы на благо работников здравоохранения региона и дальнейшего роста профсоюзных рядов.

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Тэги: профсоюзы здравоохранение

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