Владимир Беспалов: Краевой бюджет на 2020 год подготовлен более качественно

Депутат ЗСПК от КПРФ поделился мнением о подготовке главного финансового документа Приморского края
Политика 15:01
Владимир Беспалов (в центре) знакомится с бюджетными документами. Фото: официальный сайт ЗСПК

На этой неделе был дан старт работы по подготовке проекта нового краевого бюджета. Комитет Законодательного собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам обсудил вопрос о соответствии проекта закона Приморского края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и представленных с ним документов и материалов требованиям частей 1-3.1 статьи 66 Закона Приморского края "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае". Это первая обязательная процедура, с которой в соответствии с действующим законодательством в краевом парламенте начинается работа над главным финансовым документом края, после того как он поступил в законодательный орган. Своим мнением о начавшейся работе с корр. ИА PrimaMedia поделился депутат комитета Владимир Беспалов.

— Документы по новому бюджету поступили в Заксобрание 21 октября. В соответствии с федеральным законом о бюджетном устройстве комитет по бюджетной и налоговой политике и финансовым ресурсам 24 октября рассмотрел вопрос о соответствии этих документов по срокам, объему и по перечню необходимых требований, — сказал собеседник агентства. – За прошедший период была проведена экспертиза документов правовым управлением Законодательного собрания и Контрольно-счетной палатой Приморского края. Из заключения были положительные.

Выступавшие на заседании комитета депутаты, включая депутатов других комитетов, сошлись во мнении, что пакет документов полностью соответствует необходимым требованиям краевого закона о бюджетных отношениях.

— Было отмечено, что в этом году по сравнению с прошлым годом документы подготовлены более качественно, — подчеркнул Владимир Беспалов. – Мы подготовили решение комитета, которое позже было рассмотрено на заседании Совета Законодательного собрания.

Депутаты обратили внимание представителей краевой администрации, что в пакете пока что отсутствуют документы с информацией о том, какие важные социальные объекты будут строиться в Приморье в этом году (имеются в виду школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта), а также с информацией о том, сколько средств выделено муниципальным образованиям в виде субсидий на ремонт автомобильных дорог, улиц и подъездов к многоквартирным домам.

Это существенное замечание администрация приняла к сведению и обещала внести интересующую депутатов информацию в период подготовки поправок к законопроекту.

По словам Владимира Беспалова, называть основные параметры бюджета на 2020 год пока еще рано. В данный момент в Госдуме идет работа над проектом бюджета страны, и еще неизвестно, сколько федеральных средств в виде субсидий, субвенций, дополнительных целевых поступлений может быть направлено в казну Приморского края.

— Основные параметры нового краевого бюджета по доходам и расходом несколько выше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что на ближайшие три года запланировано поэтапное уменьшение дефицита бюджета. Это хорошо, потому что меньше средств надо будет тратить на кредиты и прочие заимствования, — заметил Владимир Беспалов.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении состоится 13 ноября, во втором – в 20-х числах ноября, третье – примерно в середине декабря. Депутатам всех шести комитетов предложено рассмотреть проект бюджета 2020 года до 6 ноября и все свои предложения и замечания подать в комитет по бюджетной и налоговой политике и финансовым ресурсам для их обобщения, с тем чтобы рассмотреть их уже на заседании 13 ноября.

— Я, как депутат-одномандатник, особо буду следить за тем, какие из заявленных объектов по моему округу будут включены в программы строительства и реконструкции и какое по ним будет финансирование. Меня особенно беспокоит строительство Ледовой арены в Арсеньеве, по которому есть хроническое отставание в проектировании. Обещали, что проектирование будет завершено в этом году, а со следующего уже начнется строительство. Буду держать ситуацию на контроле. В кругу моего депутатского внимания также реконструкция стадиона "Авангард" в Арсеньеве, начало работ по ряду объектов в Кавалерово (школа, детский сад, мост через реку Зерькальную, реконструкция стадиона, строительство Ледовой арены), ремонт мемориального дома-музея писателя Александра Фадеева в Чугуевском районе и так далее. Буду добиваться, чтобы объекты, запланированные ранее, обязательно были включены в планы работ на 2020 год и чтобы по ним был решен вопрос финансирования, — сообщил Владимир Беспалов.

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Тэги: бюджет дефицит (бюджета, товаров, продуктов) депутаты закон (законопроект) Беспалов Владимир Георгиевич

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