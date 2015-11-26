Русская Гимназия в Пусане – проводник в межкультурном диалоге России и Кореи

Как детей учат из русскоязычных семей учат не забывать родину, а также демонстрировать культуру своей страны в Южной Корее

Ученики Русской гимназии. Фото: PrimaMedia Korea

Русская Гимназия в Пусане, обучая русскоговорящих детей из семей, приехавших по трудовому контракту, и детей из мультикультурных семей, проживающих в Республике Корея, стала своего рода проводником в межкультурном диалоге России и Кореи. О том, как происходит обучение, а также чем еще занимаются ребята — в репортаже PrimaMedia Korea.

"Антошка, Антошка, пойдем копать картошку…", — доносится из одного из классов Русской Гимназии в Пусане в понедельник 21 октября. В соседнем классе ученики разучивают песню "Катюша".

В Русской Гимназии в Пусане, которая начала очередной учебный год 1 сентября 2019 года с традиционного Дня знаний, обучаются русскоговорящие дети из семей, приехавших по трудовому контракту, и из мультикультурных семей, проживающих в Республике Корея.

Занятия в школе проходят с понедельника по пятницу ежедневно для детей школьного возраста, по субботам – для детей дошкольного возраста. Программа обучения ориентирована на российские общеобразовательные стандарты. Помимо обязательных предметов – русского языка и литературы — для всех детей предусмотрены дополнительные курсы, целью которых является приобщение к родной культуре. Программы "Путешествуем по России", "Культурный код", "Сказкотека", "Русский в рифму" помогают расширить познания о России, ее истории и о знаменитых людях, таких как Менделеев, Толстой, Пушкин. Благодаря этому знанию в детях формируется гордость и уважение к своим историческим и этническим корням, решается проблема национальной самоидентификации.

Обязательным для учеников является и обучение корейскому языку. Ученики не только изучают язык страны проживания, но и ее историю и культуру, а также активно участвуют в городских мероприятиях г. Пусана, знакомя его жителей с русским народным творчеством. За два с небольшим года школа провела около 30 больших и маленьких мероприятий, начиная с камерных мастер-классов "Поделки из бумаги Ханджи" и заканчивая масштабным праздником "Новогодняя елка по-русски", на который пришло более 500 русскоговорящих представителей Кореи.

Ученики принимают участие и в международных акциях. Например, около 30 учеников среднего и старшего звеньев ежегодно соревнуются в конкурсе на знание традиций Кореи, проводимом в Сахалинской области среди школьников, изучающих корейский язык.

На программу "Русский как семейный" приходят дети из русскоязычных семей, обучающиеся в корейских и интернациональных школах. Количество учеников с 20 человек в 2017 году выросло до 80. Занятия по программе "Русский как иностранный" предусмотрены для корейских учеников, нацеленных на сдачу экзамена ТРКИ и обучение в России.



1 сентября в Русской гимназии. Фото: PrimaMedia Korea

Для взрослой аудитории 4-5 раз в год проводятся бесплатные лекции – "Вечера в Русской Гимназии". Первая встреча "Юридический ликбез" прошла в октябре 2017 года. Многие русскоязычные жители Кореи не знакомы с социально-правовыми нормами Кореи и находят их сложными для понимания в силу незнания языка. Приглашенный на лекцию корейский юрист поделился со слушателями информацией о правилах заключения трудового договора и договора аренды жилья.

Освещая жизненно важные темы, такие как поступление в ВУЗы Кореи иностранными гражданами, достопримечательности Пусана, поправки к Закону о зарубежных корейцах и многое другое, этот цикл стал "путеводной звездой" для многих русскоязычных граждан. Каждая такая встреча собирает 50-70 человек, что говорит об их популярности в Пусане.



Выступление учеников Русской Гимназии на общегородском мероприятии Global Gathering. Фото: PrimaMedia Korea

Мост между Россией и Кореей

Знаменитый писатель Антон Чехов сказал: "Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек". Эти утверждение и стало ключевым при создании школы.

Церемония открытия Русской Гимназии состоялась 9 октября 2017 года, что стало возможным благодаря усилиям ее основателя – Тен Жанны Владимировны и Генерального консульства России в Пусане. Задача состояла в создании очень важного проекта для русскоязычной общины, проекта, способствующего формированию многокультурного и двуязычного пространства для обучения русских детей. Потому что многие проблемы для русскоязычных жителей были связаны с незнанием корейского языка. Ведь в семье эти дети говорят по-русски, а в корейской школе требуется хорошее владение языком страны проживания. Да и к тому же Корея не является страной культурного плюрализма.

Внимание 5 тысяч русскоязычных жителей Пусана было приковано к этому знаменательному событию. Русская Гимназия станет местом, где будет впервые русскоязычным жителям Пусана будет оказана помощь в интеграции в корейское общество.

С того момента прошло 2 года. Учителя с большой радостью замечают первые шаги своих воспитанников и первые академические победы.



Ученики Русской гимназии. Фото: PrimaMedia Korea

А работает с учениками профессиональный педагогический коллектив в составе 8 человек. Все они приглашены из России. За плечами у каждого из них большой опыт преподавания. Они приехали в Пусан из разных уголков России – Владивостока, Томска, Перми. Все они с большим энтузиазмом делятся своим знанием с детьми, рожденными и проживающими в Корее. Родной русский язык в будущем станет для них неоценимым богатством. И как личное достижение, так и с точки применения в межгосударственном аспекте. С большой ответственностью они относятся к своему делу – воспитанию и образованию будущего поколения. И именно они, учителя, являются проводниками между Россией и Кореей на пути к глобализации и интернационализации.

Русская Гимназия в Пусане взяла на себя роль своеобразного моста между Россией и Кореей, то есть является связующим звеном между этими двумя странами. И первый шаг для этого уже сделан. В будущем именно ее выпускники могут сыграть большую роль в расширении экономических и культурных связей между Россией и Кореей, стать послами народной дипломатии. И кто знает, может Русская Гимназия внесет свою лепту в идею создания российско-корейского единого государства в будущем.

Интервью с основателем и руководителем Русской Гимназии Тен Жанной Викторовной:

— Как родилась идея создания такой школы?

— Имея филологическое образование, я всегда интересовалась проблемой полилингвального образования детей. Я защитила диссертацию по лингвистике корейского языка в МГУ. И с корейским языком меня связывает давняя 30-летняя дружба, с момента поступления на отделение "Корейский и английский языки" Южно-Сахалинского Государственного Педагогического Института в 1990 году.

В 2017 году так оказалось, что Генеральным консулом в Пусане становится Востриков Александр Сергеевич, чья дочь была моей студенткой, когда я работала преподавателем корейского языка в ИСАА при МГУ. Именно Александр Сергеевич оказал большую помощь и поддержку на начальном этапе как человек, заинтересованный как в популяризации российского образования за рубежом, так и в двуязычном образовании для русских детей вообще.

— Как Вы оцениваете реакцию общества?

— В начале наши многие соотечественники испытывали большой недостаток информации на русском языке на любые темы, тем более образования. Мы вели разъяснительные беседы о важности сохранения родного русского языка. Если не поддерживать его изучение с детства, то к подростковому возрасту желание у ребенка может совсем пропасть. Этой проблеме был посвящен один из наших "Вечеров в Русской Гимназии" под названием "Многоязычный ребенок с пеленок". Количество детей, которые приходят к нам на разные программы обучения русскому языку, выросло с 20 до 80 человек. И мы до сих пор получаем большую поддержку от Генерального консульства России в Пусане.

— Какие ваши планы?

— В силу разных обстоятельств система школьного образования для русскоязычных корейцев, проживающих в Пусане, не является совершенной. И для этого необходима поддержка правительства и местных органов власти.

В прошлом году между Путиным и Мун Джеином был подписан план реализации проекта "девяти мостов". Он касается таких сфер, как судостроение, рыболовство, электроэнергетика и другое. Всего 9 сфер. Было бы хорошо, если к этим 9 добавили еще одну сферу – гуманитарную. И для реализации этого направления предусмотрели бы создание и аккредитацию альтернативных школ с двуязычным образованием (на русском и на корейском языках) в Республике Корея.

Корреспондент PrimaMedia в Корее Пак Ги Соп