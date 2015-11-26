Олег Кожемяко намерен сделать "Единую Россию" в Приморье партией добрых дел

Губернатор анонсировал, что верхушку партии покинут те, кто бездействует и не думает об общественном благе

ЕР. Фото: ИА PrimaMedia

Новый и.о. секретаря Приморского отделения "Единой России", губернатор Олег Кожемяко готовит единороссам новое амплуа. "Единой России" предстоит стать в регионе "партией добрых дел". Для решения этой задачи планируется кардинально обновить руководящие органы, а также пересмотреть роль партии. Отделения "Единой России", в представлении губернатора, должны быть реальными помощниками при принятии решений как в вопросах местного значения, так и на краевом уровне. Об этом Олег Кожемяко говорит в заявлении, распространенном пресс-службой администрации Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Решение возглавить региональное отделение "Единой России" глава региона считает важным и ответственным шаг, но на данный момент единственно правильным.

"Перед нами стоит задача сделать Приморье процветающим регионом, в котором людям будет комфортно жить и работать, а для этого необходимо консолидировать усилия законодательной и исполнительной власти, бизнеса, общественных и политических сил, как на краевом уровне, так и на местах.

К сожалению, нужно признать, что сегодня в приморском отделении "Единой России" на всех уровнях есть люди, которые на протяжении многих лет бездействовали, или, прикрываясь партийными мандатами, решали за счет партийно-депутатского ресурса свои личные вопросы, мало обращая внимание на интересы и чаяния жителей Приморья. И на протяжении многих лет партия, в том числе ответственные за положение дел в крае, накапливала эти проблемы, мягко их обходя и откладывая на потом, хотя очень многое можно и нужно было сделать", — считает губернатор.

В частности, он отмечает, что годами не решались проблемы обманутых дольщиков, росла многотысячная очередь ожидающих жилье детей-сирот, задыхались от угольной пыли жители Находки, где некоторые депутаты замалчивали данную ситуацию в силу сложившихся общих интересов.

По словам Олега Кожемяко, в работе городского и муниципального транспорта царствовал черный нал, с которого кормилась верхушка руководителей автотранспортных предприятий.

"Неужели этого не видели раньше те, кто представлял партию в течение многих лет?, — задается вопросом глава региона. — В приморской столице бездумно раздавались земельные участки, велась точечная застройка, идущая вразрез с интересами жителей города, с нарушениями проектов планировки, обезображивались памятники архитектуры. Разве этого не было видно раньше и нельзя было вовремя остановить?".

Также губернатор обратил внимание на проблему оказавшихся вне закона НТО: "несколько тысяч уродующих город киосков, незаконно поставленных на остановках и тротуарах – за ними ведь тоже кто-то стоит, в том числе представители местной или краевой власти".

"Конечно, все эти факты компрометируют партию, подрывают у населения доверие к ней, делают ее бездушной и черствой к нуждам людей. И от таких партийцев, занимающих место в руководстве партии, в представительных и законодательных органах ради личной выгоды и упрочения своего положения, необходимо избавляться", — жестко обозначил Олег Кожемяко.

Для решения этих назревших вопросов потребуется обновление партийных рядов, привлечение авторитетных лидеров с территорий, которых люди давно знают и уважают, а также инициативной молодежи, которая хочет видеть себя в будущем обустройстве края, которой небезразлична судьба Приморья и есть искреннее желание принести пользу региону и его людям.

"Необходимо внимательно проанализировать и наладить работу в первичных организациях, чтобы они были открыты и понятны людям, действенно реагировали на их обращения, а местные общественные приемные "Единой России" стали реальными помощниками при принятии решений как в вопросах местного значения, так и на краевом уровне. Это должна быть партия добрых дел, у которой жители Приморья нашли бы поддержку своих инициатив, а общественные проекты проходили максимально открытое обсуждение и реализовывались только с одобрения населения.

Наверное, сейчас у приморского регионального отделения "Единой России" непростое время – и по рейтингу доверия, и по количеству добрых дел, но иначе не было бы и столь ответственных решений. Главное – мы никогда не боялись трудностей, которые можно преодолеть в результате совместной работы, используя в полной мере федеральные партийные программы, и сделать наш край еще лучше, еще богаче во имя будущих поколений приморцев", — заключил Олег Кожемяко.

Напомним, накануне, 24 октября, 13 губернаторов на встрече с председателем партии Дмитрием Медведевым заявили о желании возглавить региональные отделения "Единой России". Среди них и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Позже все губернаторы были утверждены президиумом генсовета ЕР как и.о. секретарей региональных отделений. Олег Кожемяко избавится от приставки и.о. на региональной конференции, которая состоится 2 ноября. Он сменит на посту сенатора Людмилу Талабаеву, покинувшую партийную должность досрочно по состоянию здоровья. На заседании президиума Генсовета Олег Кожемяко заявил, что совмещение губернаторской и партийной должностей позволит консолидировать позиции законодательной и исполнительной власти.

Эксперты такую меру называют "тактическим ходом" перед выборами в Госдуму 2021 года. Это мотивирует губернаторов более ответственно подходить к результатам партии в ходе предстоящей федеральной кампании.