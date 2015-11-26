Общественный совет Росрыболовства добился увеличения финансирования отраслевых коллеждей

На обмундирование и питание курсантов учреждений отраслевого средне-профессионального образования выделили дополнительные средства
Бизнес 21:23
Общественный совет при Росрыболовстве. Фото: ИА PrimaMedia

Ректор подведомственного Росрыболовству Калининградского государственного технического университета (КГТУ) Владимир Волкогон поблагодарил Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству за помощь в решении проблемы недофинансирования образовательного учреждения. Острый вопрос о нехватки средств в отраслевом высшем и средне-профессиональном образовании был обозначен Владимиром Волкогоном 27 июня в рамках заседания Общественного совета при Росрыболовстве, о чём мы сообщили в раннем материале. Вопиющая ситуация сложилась и в части гособеспечения курсантов-бюджетников питанием и обмундированием. Нормы, установленные постановлением правительства РФ, не менялись с 2012 года и не соответствуют нынешним ценовым реалиям. Более того, финансирование этих статей расходов рыбацких вузов катастрофически недостаточно: тот же КГТУ в 2018 году получил лишь 4,25% средств от требуемой суммы, а в 2019-м и того меньше – 3,89%.

В четверг, 24 октября, во время очередного заседания Общественный совет Росрыболовства под председательством Германа Зверева, президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), подвёл промежуточные итоги начатой работы по укреплению финансовой обеспеченности отраслевого образования, сообщает ИА PrimaMedia.

– В настоящее время с Министерством просвещения РФ согласован вопрос о выделении образовательным организациям среднего профессионального образования Росрыболовства дополнительных средств в рамках госпрограммы "Развитие образования". На 2020 год на питание и обмундирование курсантов – 354, 2 млн. руб., на капитальный ремонт 333 млн. руб, – сказал Владимир Волкогон.

Ректор отметил, что в рамках финансирования этих же направлений, но уже для высшего отраслевого образования, комплекс мер поддержки разрабатывает Министерство науки и образования совместно с Минфином РФ.

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Тэги: Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Зверев Герман Станиславович рыбаки профессиональные

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