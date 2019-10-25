Приморье в снегу: жители края размещают фото и видео в соцсетях

ИА PrimaMedia сделало подборку лучших публикаций

Снег. Фото: ИА PrimaMedia

Сильные осадки прошли в Приморье в пятницу и субботу, и если на юге края выпали дожди, то север накрыло снегопадом. ИА PrimaMedia сделало подборку фотографий и видеороликов со снегом, которым жители края делились в соцсетях.