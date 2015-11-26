Ботанический сад раздает черепах-подкидышей

Черепашье общежитие в оранжерее перенаселено, сотрудники забили тревогу
Общество 14:56
Черепахи в водоеме. Фото: ИА PrimaMedia

Ботанический сад в пригороде Владивостока столкнулся с живой проблемой: как быть с черепахами, которых регулярно подбрасывают посетители? Сюжет об этом недавно вышел на телеканале ОТВ, в нем говорится, что черепах будут рады раздать в добрые руки, сообщает ИА PrimaMedia.

Первую красноухую черепаху в пруд Ботсада подбросили шесть лет назад, по свидетельству сотрудников учреждения. Поскольку черепахи плотоядны, то вскоре из пруда исчезли рыбы. Черепашек же продолжали подкидывать. Дело в том, что продавцы на рынке часто уверяют покупателей, будто предлагают им карликовых черепах, но земноводные начинают расти и занимают много места в аквариумах. Поэтому хозяева стремятся от них избавиться.

— И я предчувствую, что в следующем году их будет еще больше. Потому что, гуляя по городу, я видел, во многих местах продают этих маленьких черепашек. Естественно, через год они все окажутся здесь, — уточнил в телеинтервью ведущий инженер Ботанического сада Владивостока Евгений Наврось.

Сейчас черепашки находятся в оранжерее Ботанического сада, куда их перенесли, спасая от морозов. В оранжерее есть маленький водоем, но в нем 39 земноводных чувствуют себя некомфортно – им приходится ютиться в тесноте.

Предлагая черепах горожанам, сотрудники Ботанического сада напоминают: это животное, за которым нужен уход. Одно из главных условий – ультрафиолетовая лампа. А в аквариуме обязательно должны быть полочка или мостик, чтобы животное могло вылезти, обсохнуть и погреться.

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Тэги: Ботанический сад животные домашние

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