Ботанический сад раздает черепах-подкидышей

Черепашье общежитие в оранжерее перенаселено, сотрудники забили тревогу

Черепахи в водоеме. Фото: ИА PrimaMedia

Ботанический сад в пригороде Владивостока столкнулся с живой проблемой: как быть с черепахами, которых регулярно подбрасывают посетители? Сюжет об этом недавно вышел на телеканале ОТВ, в нем говорится, что черепах будут рады раздать в добрые руки, сообщает ИА PrimaMedia.

Первую красноухую черепаху в пруд Ботсада подбросили шесть лет назад, по свидетельству сотрудников учреждения. Поскольку черепахи плотоядны, то вскоре из пруда исчезли рыбы. Черепашек же продолжали подкидывать. Дело в том, что продавцы на рынке часто уверяют покупателей, будто предлагают им карликовых черепах, но земноводные начинают расти и занимают много места в аквариумах. Поэтому хозяева стремятся от них избавиться.

— И я предчувствую, что в следующем году их будет еще больше. Потому что, гуляя по городу, я видел, во многих местах продают этих маленьких черепашек. Естественно, через год они все окажутся здесь, — уточнил в телеинтервью ведущий инженер Ботанического сада Владивостока Евгений Наврось.

Сейчас черепашки находятся в оранжерее Ботанического сада, куда их перенесли, спасая от морозов. В оранжерее есть маленький водоем, но в нем 39 земноводных чувствуют себя некомфортно – им приходится ютиться в тесноте.

Предлагая черепах горожанам, сотрудники Ботанического сада напоминают: это животное, за которым нужен уход. Одно из главных условий – ультрафиолетовая лампа. А в аквариуме обязательно должны быть полочка или мостик, чтобы животное могло вылезти, обсохнуть и погреться.