Смертельное ДТП произошло во Владивостоке в районе "Фетисов Арены"

Машина пострадала незначительно, а потому интернет-пользователи предполагают, что водителя погубил непристёгнутый ремень безопасности
Общество 10:59
Тематическое изображение. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб автомобилист, произошло во Владивостоке. По предварительной информации, автомобиль Toyota Sprinter не справился с управлением и влетел в леера, затем – в длинномер, а после – снова в леера, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик VLnews24.

Авария, в результате которой погиб водитель Toyota Sprinter, произошла во Владивостоке накануне. В районе "Фетисов Арены" автомобилист не справился с управлением и врезался в леера. Затем он влетел в длинномер, после чего снова столкнулся с ограждением. В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место аварии медики пытались помочь пострадавшему, но безрезультатно.

Фото с места происшествия

Фото с места происшествия. Фото: Интернет-паблик VLnews24

По фотографиям с места происшествия видно, что автомобиль пострадал хоть и заметно, но несущественно, а потому интернет-пользователи предполагают, что водитель пренебрёг правилами безопасности и не пристегнулся.

Обстоятельства происшествия изучают следователи.

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Тэги: дорожно-транспортное происшествие (ДТП) авария иная скорая помощь ГИБДД

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