Депутат ЗСПК Владимир Беспалов поддержал поисково-исследовательский отряд "Поиск"

Благодаря спонсорской помощи и средствам родителей школьники из Арсеньева посетят места разгрома фашистских захватчиков под Москвой
Общество 12:07
Поисково-исследовательский отряд "Поиск" из средней общеобразовательной школы № 4 города Арсеньева. Фото: предоставлено В. Беспаловым

На предстоящих осенних каникулах поисково-исследовательский отряд "Поиск" из средней общеобразовательной школы № 4 города Арсеньева в составе 14 человек отправляется в очередной маршрут Победы в город-герой Москва, города Воинской Славы Волокаламск, Можайск и Наро-Фоминск, где участвовали в боях против фашистских захватчиков арсеньевские и приморские жители. Поездка стала возможна за счет родителей школьников и спонсорской помощи депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Беспалова, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказала руководитель отряда "Поиск" преподаватель истории и обществознания школы № 4 города Арсеньева Марина Якимова, этот маршрут Победы выбран неслучайно. За годы войны из Приморского края в ряды Красной Армии и флота было призван более 200 тысяч человек. Большинство из них ушли добровольцами в составе маршевых рот для формирования действующей армии. Дислоцированные в Приморье части Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота направили в действующую армию более 30 танковых, стрелковых, артиллерийских, авиационных, кавалерийских и морских соединений и бригад.

14 юных поисковиков из Арсеньева посетят места сражений за Москву

14 юных поисковиков из Арсеньева посетят места сражений за Москву. Фото: предоставлено В. Беспаловым

— Это наша история, наша Победа, и мы всегда будем помнить! Наш маршрут — это в первую очередь маршрут памяти молодого поколения о наших земляках-героях. В отряде у нас ребята, в чьих семьях и среди родственников есть участники Великой Отечественной войны, есть те, кто имеет боевые награды. Ребята рассказывают об этих людях и гордятся ими, — отметила Марина Якимова.

14 "поисковцев", среди которых только вновь набранные члены отряда, посетят места сражений в районе поселка Снегири, где героически сражались и покрыли себя неувядающей славой командиры и политработники успешно действовавшей на Волоколамском направлении 78-й дивизии (позже переименованной в 9-ю гвардейскую дивизию) под командованием генерал-майора Белобородова. Ребята посетят место, где находится монумент и братская могила тысячам погибших в тех жестоких боях.

Побывают юные арсеньевцы и на легендарном Бородинском поле, где осенью 1941 года вместе с другими частями сражалась 32-я Краснознаменная стрелковая дивизия, одна из старейших в Красной Армии, которая в 1938 году сражались у озера Хасан в Приморском крае. За героически подвиги в боях за столицу дивизия была удостоена звания гвардейской и стала называться 29-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия.

В 1958 году на Бородинском поле, на Утицком кургане, была установлена стела на братской могиле воинов 32-й Краснознаменной стрелковое дивизии, погибших у Бородина.

В ходе поездки поисковики из Арсеньева встретятся в Волоколамске с поисковиками отряда "Панфиловец".

"В добрый путь!" — такими словами заканчивали свои выступления прибывшие в среднюю общеобразовательную школу № 4 г. Арсеньева члены городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, представители Общероссийской общественной организации "Дети войны" и, конечно, родители школьников.

Руководитель отряда Марина Якимова докладывает директору школы № 4 Оксане Кохановой о готовности отряда к поездке

Руководитель отряда Марина Якимова докладывает директору школы № 4 Оксане Кохановой о готовности отряда к поездке. Фото: предоставлено В. Беспаловым

Мероприятие, посвященное проводам в очередную экспедицию поисково-исследовательского отряда "Поиск", состоялось 25 октября в пришкольном дворе. Эта поездка стала возможной только за счет родителей участников и спонсорской помощи депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Беспалова.

С напутственным словом и добрыми пожеланиями перед ребятами выступили полковник ракетных войск в отставке Валентин Иванов, председатель общественной организации "Боевое братство" Олег Волошенко, член городского Совета ветеранов войны Нил Мельдияров.

Хор "Сударушка" в составе Арсеньевского отделения Общероссийской общественной организации "Дети войны" исполнил военные песни. Руководитель хора Татьяна Шумакова от имени всего творческого коллектива пожелала школьникам благополучной поездки.

Хор "Сударушка" исполнил военные песни

Хор "Сударушка" исполнил военные песни. Фото: предоставлено В. Беспаловым

Руководитель "Поиска" Марина Якимова зачитала обращения-напутствия от председателя Владивостокского городского совета ветеранов войны полковника Сергея Кондратенко и депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Беспалова.

Фото на память: Счастливого пути, мальчики и девочки!

Фото на память: Счастливого пути, мальчики и девочки!. Фото: предоставлено В. Беспаловым

Безусловно, гвоздем мероприятия стал ретро-автомобиль Газ-АА, более известный под названием "Полуторка", увенчанный знаменем Победы и флагом движения "Дети войны". Легендарная полуторка, собственноручно отреставрированная военным пенсионером Александром Новаком, добралась своим ходом из села Гражданка (Анучинский район) с прицепленной полевой кухней.

Легендарная полуторка

Легендарная полуторка. Фото: предоставлено В. Беспаловым

После окончания официальной части школьники буквально атаковали полуторку и устроили фотосессию.

— Хочется пожелать успехов отряду и клубу "Поиск" за их очень полезную деятельность и сказать; "В добрый час, в добрый путь", — сказал депутат ЗС ПК Владимир Беспалов. – Военно-патриотическое воспитание в наши дни имеет огромное значение. И я как депутат Законодательного собрания уделяю ему в своей работе на округе огромное внимание. Буду и дальше поддерживать деятельность поисково-исследовательского отряда "Поиск". Потому что считаю, что именно такой способ изучения истории родной страны – через посещения мест боев и сражений, через поиск свидетельств массового героизма советских солдат в годы Великой Отечественной войны, через восстановление имен безымянных героев – делает из наших подростков настоящих, а не показных патриотов своего Отечества. Впереди знаменательная дата – 75-летие Победы. Хочу помочь "Поиску" получить грант на поездку в Волгоград, где недавно был найден бронекатер, принимавший участие в битве за Сталинград. Очень может быть, что командиром катера был житель Приморского края. Будет хорошо, если ребята из Арсеньева узнают об этом точнее.

Депутат ЗС ПК Владимир Беспалов

Депутат ЗС ПК Владимир Беспалов. Фото: ИА PrimaMedia

Поисково-исследовательский клуб "Поиск" работает в школе № 4 города Арсеньева с 2014 года. Под руководством и основателем клуба учителя Марины Якимовой клуб занимается гражданско-патриотическим воспитанием и осуществляет архивную и поисково-исследовательскую работу. Отряды клуба "Поиск" участвуют в маршрутах Победы по местам сражений в годы Великой Отечественной войны. За годы работы члены клуба побывали в таких городах, как Москва, Калуга, Тула, Волгоград. Отряды клуба "Поиск" также активно участвуют в городских, краевых мероприятиях и сотрудничают с Музеем истории города Арсеньева и городским Советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

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  история города края страны, школьники, Великая Отечественная война, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты

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