Депутат ЗСПК Владимир Беспалов поддержал поисково-исследовательский отряд "Поиск"

Благодаря спонсорской помощи и средствам родителей школьники из Арсеньева посетят места разгрома фашистских захватчиков под Москвой

Поисково-исследовательский отряд "Поиск" из средней общеобразовательной школы № 4 города Арсеньева. Фото: предоставлено В. Беспаловым

На предстоящих осенних каникулах поисково-исследовательский отряд "Поиск" из средней общеобразовательной школы № 4 города Арсеньева в составе 14 человек отправляется в очередной маршрут Победы в город-герой Москва, города Воинской Славы Волокаламск, Можайск и Наро-Фоминск, где участвовали в боях против фашистских захватчиков арсеньевские и приморские жители. Поездка стала возможна за счет родителей школьников и спонсорской помощи депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Беспалова, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказала руководитель отряда "Поиск" преподаватель истории и обществознания школы № 4 города Арсеньева Марина Якимова, этот маршрут Победы выбран неслучайно. За годы войны из Приморского края в ряды Красной Армии и флота было призван более 200 тысяч человек. Большинство из них ушли добровольцами в составе маршевых рот для формирования действующей армии. Дислоцированные в Приморье части Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота направили в действующую армию более 30 танковых, стрелковых, артиллерийских, авиационных, кавалерийских и морских соединений и бригад.



14 юных поисковиков из Арсеньева посетят места сражений за Москву. Фото: предоставлено В. Беспаловым

— Это наша история, наша Победа, и мы всегда будем помнить! Наш маршрут — это в первую очередь маршрут памяти молодого поколения о наших земляках-героях. В отряде у нас ребята, в чьих семьях и среди родственников есть участники Великой Отечественной войны, есть те, кто имеет боевые награды. Ребята рассказывают об этих людях и гордятся ими, — отметила Марина Якимова.

14 "поисковцев", среди которых только вновь набранные члены отряда, посетят места сражений в районе поселка Снегири, где героически сражались и покрыли себя неувядающей славой командиры и политработники успешно действовавшей на Волоколамском направлении 78-й дивизии (позже переименованной в 9-ю гвардейскую дивизию) под командованием генерал-майора Белобородова. Ребята посетят место, где находится монумент и братская могила тысячам погибших в тех жестоких боях.

Побывают юные арсеньевцы и на легендарном Бородинском поле, где осенью 1941 года вместе с другими частями сражалась 32-я Краснознаменная стрелковая дивизия, одна из старейших в Красной Армии, которая в 1938 году сражались у озера Хасан в Приморском крае. За героически подвиги в боях за столицу дивизия была удостоена звания гвардейской и стала называться 29-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия.

В 1958 году на Бородинском поле, на Утицком кургане, была установлена стела на братской могиле воинов 32-й Краснознаменной стрелковое дивизии, погибших у Бородина.

В ходе поездки поисковики из Арсеньева встретятся в Волоколамске с поисковиками отряда "Панфиловец".

"В добрый путь!" — такими словами заканчивали свои выступления прибывшие в среднюю общеобразовательную школу № 4 г. Арсеньева члены городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, представители Общероссийской общественной организации "Дети войны" и, конечно, родители школьников.



Руководитель отряда Марина Якимова докладывает директору школы № 4 Оксане Кохановой о готовности отряда к поездке. Фото: предоставлено В. Беспаловым

Мероприятие, посвященное проводам в очередную экспедицию поисково-исследовательского отряда "Поиск", состоялось 25 октября в пришкольном дворе. Эта поездка стала возможной только за счет родителей участников и спонсорской помощи депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Беспалова.

С напутственным словом и добрыми пожеланиями перед ребятами выступили полковник ракетных войск в отставке Валентин Иванов, председатель общественной организации "Боевое братство" Олег Волошенко, член городского Совета ветеранов войны Нил Мельдияров.

Хор "Сударушка" в составе Арсеньевского отделения Общероссийской общественной организации "Дети войны" исполнил военные песни. Руководитель хора Татьяна Шумакова от имени всего творческого коллектива пожелала школьникам благополучной поездки.



Хор "Сударушка" исполнил военные песни. Фото: предоставлено В. Беспаловым

Руководитель "Поиска" Марина Якимова зачитала обращения-напутствия от председателя Владивостокского городского совета ветеранов войны полковника Сергея Кондратенко и депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Беспалова.



Фото на память: Счастливого пути, мальчики и девочки!. Фото: предоставлено В. Беспаловым

Безусловно, гвоздем мероприятия стал ретро-автомобиль Газ-АА, более известный под названием "Полуторка", увенчанный знаменем Победы и флагом движения "Дети войны". Легендарная полуторка, собственноручно отреставрированная военным пенсионером Александром Новаком, добралась своим ходом из села Гражданка (Анучинский район) с прицепленной полевой кухней.



Легендарная полуторка. Фото: предоставлено В. Беспаловым

После окончания официальной части школьники буквально атаковали полуторку и устроили фотосессию.

— Хочется пожелать успехов отряду и клубу "Поиск" за их очень полезную деятельность и сказать; "В добрый час, в добрый путь", — сказал депутат ЗС ПК Владимир Беспалов. – Военно-патриотическое воспитание в наши дни имеет огромное значение. И я как депутат Законодательного собрания уделяю ему в своей работе на округе огромное внимание. Буду и дальше поддерживать деятельность поисково-исследовательского отряда "Поиск". Потому что считаю, что именно такой способ изучения истории родной страны – через посещения мест боев и сражений, через поиск свидетельств массового героизма советских солдат в годы Великой Отечественной войны, через восстановление имен безымянных героев – делает из наших подростков настоящих, а не показных патриотов своего Отечества. Впереди знаменательная дата – 75-летие Победы. Хочу помочь "Поиску" получить грант на поездку в Волгоград, где недавно был найден бронекатер, принимавший участие в битве за Сталинград. Очень может быть, что командиром катера был житель Приморского края. Будет хорошо, если ребята из Арсеньева узнают об этом точнее.



Депутат ЗС ПК Владимир Беспалов. Фото: ИА PrimaMedia

Поисково-исследовательский клуб "Поиск" работает в школе № 4 города Арсеньева с 2014 года. Под руководством и основателем клуба учителя Марины Якимовой клуб занимается гражданско-патриотическим воспитанием и осуществляет архивную и поисково-исследовательскую работу. Отряды клуба "Поиск" участвуют в маршрутах Победы по местам сражений в годы Великой Отечественной войны. За годы работы члены клуба побывали в таких городах, как Москва, Калуга, Тула, Волгоград. Отряды клуба "Поиск" также активно участвуют в городских, краевых мероприятиях и сотрудничают с Музеем истории города Арсеньева и городским Советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.