Многокилометровые "грунтовые" мучения ждут автомобилистов на Русском острове (ФОТО, ВИДЕО)

Дорога до нового асфальта на улице Экипажной находится в ужасном состоянии, и здесь весьма пригодилась бы асфальтовая "крошка"

Новый асфальт на Русском острове. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

На острове Русский в текущем году положили несколько километров нового асфальта, попутно сообщая о грейдировании грунтовых дорог. Однако состояние весьма загруженной грунтовой дороги от Университетского проспекта до асфальтированного участка в поселке Экипажный оставлять желать лучшего, сообщает ИА PrimaMedia.

В посёлке Экипажный на острове Русском, где недавно установили инновационные бетонные остановки, завершают укладку нового асфальта. Это действие заслуживает отдельного разговора. Некоторые местные жители считают, что радовать автомобилистов он будет недолго, потому что дорогу подмывает ручей, во время дождей превращающийся в полноценную реку. И особых изменений в водоотведении жители пока не увидели. Кроме того, местные переживают: успеют ли выполнить все работы, связанные с асфальтированием, до наступления холодов? И насколько сейчас асфальтобетонная смесь, которую доставляют на Русский, соответствует температурным требованиям в момент укладки? Проверяет ли кто-нибудь соблюдение нормальных показателей в этой части?

Посёлок Поспелово. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Посёлок Поспелово. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Посёлок Поспелово. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Посёлок Поспелово. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 4

Но на пути к заасфальтированному посёлку автомобилистов ждёт немало препятствий: несколько километров грунтовой дороги, клубы пыли, кочки и выбоины. До недавнего дождя дорогу попытались привести в более-менее приличный вид, но сейчас от этих работ не осталось и следа. В беседах жители говорят о том, что именно здесь как нельзя к месту пришлась бы асфальтовая "крошка", которая получается в огромных количествах во время ремонта дорог. Куда она сейчас отправляется во Владивостоке, никому доподлинно не известно, однако именно на этой загородной дороге ее и не хватает.