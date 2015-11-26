Елена Кулинок: Библиотека готовит ребёнка ко взрослой жизни

Директор Приморской краевой детской библиотеки – о востребованных книгах, интерактивных мероприятиях и любви к самостоятельным детям

Елена Ивановна Кулинок. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Директор Приморской краевой детской библиотеки Елена Кулинок пообщалась с корр. ИА PrimaMedia и рассказала о том, чем можно заняться в библиотеке кроме чтения, почему детям вредит "слепой" выбор книг родителями, а также назвала самые востребованные юными читателями жанры литературы.

– Елена Ивановна, чем дети чаще всего занимаются у вас в библиотеке? Читают книжки, берут их домой, делают домашку?

– Библиотека существует для того, чтобы дети могли выбрать книги, исходя из своих интересов и вкусов. Кроме этого, ребята приходят к нам готовиться к докладам и рефератам в школе. Мы проводим много творческих занятий: квесты, квизы, спринты. Здесь дети могут проявить свои способности, а ещё это служит дополнительным импульсом, чтобы узнать больше. И то, что всё это происходит в книжной среде, очень важно. Для нас важно, чтобы они не просто посещали библиотеку как общедоступное место, а ещё и находили возможность определить для себя любимую книгу и любимого автора. Игровые мероприятия этому способствуют.

– Они проходят регулярно? В какой-то конкретный день?

– Регулярно, но в разные дни. Мы работаем с организованными группами: со школами, с детскими дошкольными учреждениями, группами продлённого дня и клубами. И другая категория, с которыми мы тоже очень любим работать и от которых получаем самую искреннюю отдачу – это отдельные заинтересованные ребята. Они узнают о мероприятиях сами и приходят на них, иногда даже с друзьями. Такие посетители вырастают в том числе и из наших младших читателей. Для таких “неформалов” мы проводим разные мероприятия – например, чемпионат по чтению вслух. Я к этой идее раньше относилась скептично, однако коллега меня переубедила. Такое мероприятие тоже может быть интересным. Мы предлагали ребятам разные тексты, способные их заинтересовать, выбирали случайные отрывки из них. Лучшие чтецы проявили свои способности в финале.

Мы проводим и другие творческие мероприятия: например, конкурс художников-иллюстраторов “И строчка каждая рисунком хочет стать”. Поучаствовать в нём мы пригласили наших коллег-библиотекарей из Приморья. Конкурс был посвящён 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в нём приняли участие более 500 детей и подростков из городов и посёлков Приморского края и Сахалинской области

Сейчас мы уже во второй раз делаем онлайн-спринт: ребята полтора часа отвечают на вопросы и зарабатывают баллы. Чтобы ребята успешно отвечали на вопросы, перед спринтом мы организуем выставки, проводим познавательные встречи. В прошлом году спринт был посвящён краеведческой литературе, а в этом году – чтению и литературе в целом. Эта работа более интеллектуальная.

Кроме этого, существует ещё и театральный проект, который проводится дважды в месяц совместно с Приморским театром молодежи – это чтение-арт. Актёры читают фрагменты произведений, а мы учим детей работать со словом, развиваем их творческий потенциал.

– Да, нам такого в детстве не хватало. В библиотеке можно было почитать книжку, а в лучшем случае – взять её домой. А кто, кстати, может к вам прийти за книгой?

– Мы, в общем-то, открытое учреждение, поэтому взять книгу или записаться в библиотеку может любой желающий. Мы стараемся убедить родителей, что библиотека – пространство для детей, что ребята должны сюда приходить сами. Они должны знать, где находятся интересные им книги. На первых порах, конечно, им помогает библиотекарь. Он же может посоветовать книгу, похожую на ту, что понравилась ребенку. К тому же, библиотека в некоторой степени готовит ребёнка ко взрослой жизни. Ребята познают жизнь через чтение, у нас ведь есть книги по всем отраслям знаний: о природе, космосе, технике, истории. У нас есть масса художественной литературы. Поэтому нас немного удручает, когда родители приходят сами и выбирают ребёнку книжки на свой вкус.

Мы считаем, что библиотека должна находиться в шаговой доступности. Когда родители приезжают издалека, набирают книжки и уезжают, это нехорошо – такой подход формирует потребительское отношение к библиотеке. С ребенком нужно индивидуально общаться, наблюдать за изменением его интересов – всё это важно для библиотекарей.

Приморская краевая детская библиотека. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Приморская краевая детская библиотека. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Приморская краевая детская библиотека. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Приморская краевая детская библиотека. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Приморская краевая детская библиотека. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

– Много у вас таких постоянных гостей? Тех, которые регулярно приходят.

– Преданные читатели, которые регулярно посещают библиотеку, есть всегда. Многие ребята приходят с родителями, которые ими серьёзно занимаются. Они ценят возможность пообщаться с библиотекарем, кто-то ходит в воскресный клуб. В первую половину дня по воскресеньям мы организуем творческие площадки, а вторая половина у нас свободна, чтобы всегда можно было организовать квест или поисковую игру.

– В разделе “о библиотеке” на вашем сайте сказано, что у вас есть 135 тысяч книг и некнижных носителей. Что это за носители?

– У нас сохранились DVD-диски, под некнижными носителями подразумеваются также книги в электронном формате, поскольку у нас есть доступ к электронным библиотекам – в том числе ЛитРес. Об этом мы тоже сообщаем нашим читателям.

– А интерес к каким авторам у детей сейчас выше всего? Какие жанры читают активнее?

– У нас очень хорошо читается современная детская литература. Это оправдано, потому что мы все время говорим о том, что ребенок будет привязан к чтению и продолжит читать книги, выходя из детского в подростково-юношеский возраст, если в них он будет видеть близкий мир, который его окружает. Современные дети нуждаются в произведениях, адекватно воспроизводящих окружающую действительность.

Сохраняют популярность фантастика и фэнтези, но ещё один новый тренд – комиксы и графические романы, так называемая визуальная литература. Мы стараемся следить за интересами ребят и готовим коллекции востребованных книг, чтобы детям было из чего выбрать.

– Пытаетесь идти в ногу со временем, это здорово. Вы рассказали про интерактивные мероприятия. А какое из них оказалось самым запомнившимся, самым эффективным в некотором смысле?

– Для читателей – локальные проекты, для библиотеки – краевые. Совместный проект библиотеки с театром молодёжи "Сквозь волшебное стекло" очень интересный. Благодаря ему дети поняли, что современная литература увлекательна и любопытна.

Сейчас мы готовим сюрприз для участников конкурса художников-иллюстраторов. Мы подвели итоги, выявили финалистов и победителей. Всем подготовили благодарности и дипломы. Мы никому не рассказывали, но мы сделали календарь с работами наших финалистов.

Второй год библиотека проводит читательские акции для подростков, а это сложнее, чем для читателей начальной школы. Дети еще больше податливые, более собранные, более послушные. А подростки своенравные, разрозненные, их сложнее заинтересовать.

– Что еще планируется в этом году?

– До 30 ноября у нас будет онлайн-спринт, затем наградим и выберем лучших. Последняя программа в этом году – празднично-ёлочная, яркая, веселая, с лучшими надеждами на Новый год. А как раз-таки в октябре будем определяться с планами. Краевые акции, которые проходили в этом году, пройдут и в следующем, но посвящены они будут другим авторам, другим книгам.