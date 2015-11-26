Педагоги Центральной музыкальной школы проводят занятия для детей в Приморье

Юным музыкантам помогут определиться, в какую сторону развиваться и на что обратить внимание

Педагоги Центральной музыкальной школы проводят занятия для детей в филиале "Приморский". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia

В Дальневосточном государственном институте искусств во Владивостоке проходят занятия московских педагогов из Центральной музыкальной школы с учениками филиала ЦМШ "Приморский". Три преподавателя знакомятся с ребятами, слушают и помогают советами. По окончании будут подведены итоги четверти и проставлены контрольные оценки, сообщает ИА PrimaMedia.

29 октября преподаватели ЦМШ при Московской государственной консерватории имени Чайковского встретились с учащимися филиала "Приморский". Некоторые приехали во Владивосток в первый раз, а кто-то уже знаком с ребятами и с городом. Фортепиано, скрипка, сольфеджио и теория музыки — ученикам этих направлений гости помогут еще лучше разобраться в изучаемом предмете.

— Я во Владивостоке в первый раз, и мне, конечно, очень интересно. Встретиться с детьми, посмотреть, как они играют, как у нас получится с ними позаниматься, увидеть город. Чувства самые радужные. Мне доводилось заниматься с детьми, которые не обучались в центральной музыкальной школе, и специфика примерно одинаковая — основные требования те же. Всё зависит от детей, всё индивидуально. На эти ближайшие дни надо определить их путь, в какую сторону они будут двигаться и на что обратить внимание. У меня будет семь человек и мы будем каждый день с ними заниматься, — рассказала корр. редакции преподаватель скрипки Центральной музыкальной школы Екатерина Рахимова.

Преподаватель скрипки Центральной музыкальной школы Екатерина Рахимова.. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Педагоги Центральной музыкальной школы проводят занятия для детей в филиале "Приморский". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Педагоги Центральной музыкальной школы проводят занятия для детей в филиале "Приморский". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Педагоги Центральной музыкальной школы проводят занятия для детей в филиале "Приморский". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Педагоги Центральной музыкальной школы проводят занятия для детей в филиале "Приморский". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Педагоги Центральной музыкальной школы проводят занятия для детей в филиале "Приморский". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia 1 / 6

По её словам, в пятницу может пройти зачет и юным музыкантам выставят контрольные оценки по итогам четверти. Екатерина Рахимова надеется, что благодаря занятиям в школе изменится отношение и работа станет более тщательная, основательная.

— Иногда слушаю детей из разных музыкальных школ. Здесь я не первый раз — был летом. Ехал с таким чувством, что город знакомы, близкий, теплый. Я бы хотел, чтобы дети получили какое-то представление о других горизонтах, чтобы у них открылась перспектива. Задачи, которые они должны решать, очень не простые, и у них должно быть понимание, что они в начале своего пути к серьезному росту, — считает преподаватель фортепиано Центральной музыкальной школы Андрей Лимаев.

Преподаватель фортепиано Центральной музыкальной школы Андрей Лимаев. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Педагоги Центральной музыкальной школы проводят занятия для детей в филиале "Приморский". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Педагоги Центральной музыкальной школы проводят занятия для детей в филиале "Приморский". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Педагоги Центральной музыкальной школы проводят занятия для детей в филиале "Приморский". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Педагоги Центральной музыкальной школы проводят занятия для детей в филиале "Приморский". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Собеседник добавил — для того, чтобы заставить ребенка больше заниматься, необходимо создать условия, в которых у него бы всё получалось. Поэтому должно нравиться то, что делают дети, и тогда заставлять не придется.

Уроки московских преподавателей в филиале ЦМШ "Приморский" проходят с 29 октября по 1 ноября. Принять участие могут не только учащиеся филиала, но и те ребята, которые планируют в будущем поступить в музыкальную школу. Помимо Екатерины Рахимовой и Андрея Лимаева, уроки по сольфеджио и теории музыки проводит Владимир Громадин.

Перед этим московские педагоги приезжали во Владивосток летом. Тогда, с 23 июня по 2 июля, столицу посетили шесть преподавателей, которые вели занятия в рамках Летней творческой школы для поступающих в филиал ЦМШ "Приморский". Более 80 детей, их родителей и педагогов приехали из Артема, Уссурийска, Фокино, Находки, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана.