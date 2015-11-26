Серые кардиналы "красного губернатора" - версии и факты

В том, что Андрей Ищенко не является самостоятельной политической фигурой, у экспертов сомнений практически не осталось

Андрей Ищенко. Фото: ИА PrimaMedia

Внезапный "спектакль" в региональных медиа, который устроил экс-кандидат в губернаторы Приморья, депутат Законодательного собрания края Андрей Ищенко, вызвал в политических и околополитических кругах региона неоднозначную реакцию – одних он изрядно разозлил, других от души рассмешил. Однако и тех, и других при этом озадачил. "Что это было?", — задаются вопросом чиновники и депутаты, всевозможные эксперты и даже простые обыватели. Ведь очевидно одно – самое интересное происходило за кулисами этого театра абсурда. Следом напрашивается второй вопрос (но второй он только по очередности, а по важности – первый): "Кто режиссер?".

Напомним, что в середине октября громом среди ясного неба прогремели один за другим с десяток скандальных публикаций в телеграм-канале "Красный губернатор", хозяином которого считают Андрея Ищенко, чего, впрочем, он сам и не отрицает. Из телеграм-канала, как из рога изобилия, на протяжении двух недель практически без остановки сыпались жесткие разоблачения и непарламентские выпады в адрес фигур различного масштаба и ранга. Досталось главе Сбербанка Герману Грефу, руководителю фракции КПРФ Анатолию Долгачеву, депутату гордумы Розе Чемерис и ее супругу, депутату ЗС ПК Игорю Чемерису, члену Совета Федерации Людмиле Талабаевой и многим другим. Апофеозом стало "братское" обращение к президенту США Дональду Трампу, после которого большинство читателей утвердилось во мнении, что контент ТГ-канала уже невозможно воспринимать с точки зрения общераспространенных понятий и взглядов на нормальность.

Тем временем люди, сведущие в политических технологиях, склоняются к версии о том, что все произошедшее – специально спланированная акция. При этом есть три наиболее популярных ответа на вопрос о том, каковы ее цели.

Первый: отвлечь внимание от наиболее острых региональных проблем (в качестве одной из таких проблем называют, в частности, накопившееся недовольство горожан действиями мэра Владивостока). Еще одна версия: нанести удар по КПРФ, использовав Ищенко в качестве камикадзе, совершающего этим политическое самоубийство. Эти две гипотезы возникли первыми, однако последующее развитие событий не дало подтверждения ни одной из них. Губернатор лично подключился к наведению порядка во Владивостоке, наоборот, сфокусировав внимание на проблемных зонах, и это довольно быстро нивелировало первую версию. А когда после рассмотрения "дела Ищенко" на думском комитете по регламенту стало понятно, что политического самоубийства Ищенко не произошло, и скандальная история не стала финалом его карьеры, рухнула и версия вторая.

И тогда укрепилась третья: "красный губернатор" — лишь оружие в руках больших игроков. А "октябрьский перфоманс" – некая сигнальная ракета, месседж, который одна из сторон политической игры направила своим оппонентам.

И в этот момент сразу вспомнились разговоры годичной давности о том, что "проект Ищенко" на тех самых скандальных губернаторских выборах 2018 года на самом деле поддерживали и финансировали представители так называемых "старых элит". По одной из версий в качестве конечного бенефициара этого "проекта" озвучивалось имя Сергея Дарькина. Ведь можно же было предположить, что экс-губернатор, ставший крупным инвестором и имеющий бизнес-интересы в регионе, стремился отчасти вернуть контроль над регионом.

В качестве обоснования этой версии озвучивали в том числе и инсайдерскую информацию о выводах комиссии, которая разбиралась со скандальным итогом второго тура выборов. Среди прочих приводились данные о расходах на избирательную кампанию "красного губернатора", которые свидетельствуют о том, что без поддержки — в том числе и денежной — серьезных финансово-промышленных групп звезда Ищенко тогда бы не взошла.

Кстати, сам Андрей Ищенко, будучи кандидатом в губернаторы, подтверждал, что в наполнении его избирательного фонда участвовали некие "бизнес-партнеры".

И здесь уместно вспомнить историю строительного бизнеса Ищенко, родоначальником которого, как известно, являлся его двоюродный дед Иван Буленок — крупный строительный чиновник еще советского образца, ушедший после перестройки в коммерческий сектор и создавший фирмы, которые по вполне понятным причинам быстро стали лидерами отрасли. Так вот, Иван Буленок еще с 90-ых имел с Сергеем Дарькиным прочные связи.

"Думаю, что невозможно однозначно ответить на вопросы — чей "проект" Ищенко, "проект" ли он вообще или все же самостоятельный игрок в приморской политике. Тем не менее, обращает на себя внимание тот факт, что фамилия Ищенко уже не первый раз выходит в ТОП информационных рейтингов одновременно с активизацией представителей "старых элит", то есть тех людей, благосостояние которых сложилось в 90-ые годы", — отмечает политолог Андрей Кудисов.

Строго говоря, и сам Ищенко – выходец из такой семьи, констатирует эксперт.

"Когда г-н Чемерис актуализировал повестку клуба "Нам здесь жить", стало ясно, что часть входящей в него приморской элиты, дала понять, что будет отстаивать то, что "нажито непосильным трудом". Это вызвало большой информационный всплеск и политические последствия – депутат лишился руководства значимым комитетом в Законодательном собрании Приморского края. И незамеченным это не осталось. Затем затишье, за которым последовала встреча Юрия Трутнева с членами клуба. Не думаю, что эта встреча означает поддержку клуба со стороны полпреда. Скорее, имело место достаточно глубокое зондирование ситуации – насколько далеко это объединение готово зайти, отстаивая свои интересы. Это понятно: и у губернатора, и у полпреда есть задача, которую ставит Администрация президента, – минимизировать наличие и последствия межэлитных конфликтов в регионе. Такие конфликты лихорадят бизнес представителей элит, и это отражается на людях, которые заняты на подконтрольных им предприятиях. В итоге такие конфликты приводят к росту социальной напряженности, которая, по большому счету, не нужна никому. Ни государству, по понятным причинам, ни самим элитариям, которым ни к чему повышенное внимание надзорных и силовых структур. Деньги любят тишину. Несмотря на то, что межэлитные конфликты большей частью имеют экономические корни и последствия, политически они тоже опасны, ведь всегда найдется тот, кому будет выгодно перевести их в политическую плоскость, — комментирует Андрей Кудисов. — Скандал с Ищенко именно на это и похож. Тем более, что разворачивается на фоне серии достаточно затяжных информационных атак на губернатора, которые мы наблюдаем в последнее время".

Многие эксперты также сходятся во мнении, что "красный губернатор" не случайно вновь возник на политическом горизонте как раз в тот момент, когда Олег Кожемяко, решив в течение первого года пребывания у власти "горящие" задачи, всерьез занялся наведением порядка в крае. В том числе и в экономической сфере, где как раз и лежат основные интересы представителей "старых элит". И как в этом свете не вспомнить историю взаимоотношений Сергея Дарькина и Олега Кожемяко, известную в крае, пожалуй, каждому как история противостояния, основой для которой стал конфликт именно экономических интересов? В свое время Сергей Дарькин, по мнения экспертов –политологов, "выдавил" Олега Кожемяко из края, видя в нем, в первую очередь, сильного и опасного конкурента в бизнесе. Сейчас же Дарькин и Кожемяко, можно сказать, поменялись местами.

"Обывателю, глубоко не разбирающемуся во взаимоотношениях разных экономических и политических групп в регионе, сложно понять смысл тех или иных действий и явлений. Однако сами представители элит хорошо умеют читать такие "сообщения". И не исключено, что демарши Ищенко – сигнал Олегу Кожемяко от "старых элит" о том, что они готовы защищать свои интересы", – резюмирует Андрей Кудисов.