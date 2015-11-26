Деньги от продажи "Хаяттов" до сих пор не поступили в бюджет Приморья

Этот вопрос на заседании Заксобрания края подняла первый вице-губернатор Вера Щербина

Один из двух отелей-долгостроев во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Деньги от продажи недостроенных отелей "Хаятт" во Владивостоке более полугода не могут не поступить в бюджет Приморского края. Сейчас власти занимаются этим вопросом, сообщает корр. ИА PrimaMedia с заседания Законодательного собрания региона.

Первым вопросом заседания стали изменения в краевом бюджете на текущий год, а также 2020 — 2021. Докладчиком была первый вице-губернатор Вера Щербина, которая заодно упомянула про два знаменитых приморских долгостроя — отели "Хаятт". В апреле компания Парк-отель "Бурдугуз" купила комплекс на мысе Бурный за 2,16 млрд рублей, а здание в бухте Золотой Рог на Корабельной набережной — за 1,68 млрд рублей. Но вырученные от продажи деньги до сих пор не поступили в бюджет Приморья.

— Эти деньги получило акционерное общество "Наш дом — Приморье", и мы сейчас занимаемся тем, что деприватизируем это предприятие, чтобы средства поступили в бюджет. К сожалению, по российскому законодательству это — долгая процедура, которая занимает от девяти до 12 месяцев, — отметила Щербина.



Заседание Законодательного собрания Приморского края. Фото: zspk.gov.ru

Доходная часть бюджета Приморья на 2019 год выросла на 3,9 млрд рублей за счет дополнительных федеральных и краевых средств, расходы — на 2,2 млрд рублей.