Деньги от продажи "Хаяттов" до сих пор не поступили в бюджет Приморья

Этот вопрос на заседании Заксобрания края подняла первый вице-губернатор Вера Щербина
Политика 10:54
Один из двух отелей-долгостроев во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia
Деньги от продажи недостроенных отелей "Хаятт" во Владивостоке более полугода не могут не поступить в бюджет Приморского края. Сейчас власти занимаются этим вопросом, сообщает корр. ИА PrimaMedia с заседания Законодательного собрания региона. 
 
Первым вопросом заседания стали изменения в краевом бюджете на текущий год, а также 2020 — 2021. Докладчиком была первый вице-губернатор Вера Щербина, которая заодно упомянула про два знаменитых приморских долгостроя — отели "Хаятт". В апреле компания Парк-отель "Бурдугуз" купила комплекс на мысе Бурный за 2,16 млрд рублей, а здание в бухте Золотой Рог на Корабельной набережной — за 1,68 млрд рублей. Но вырученные от продажи деньги до сих пор не поступили в бюджет Приморья. 
 
 — Эти деньги получило акционерное общество "Наш дом — Приморье", и мы сейчас занимаемся тем, что деприватизируем это предприятие, чтобы средства поступили в бюджет. К сожалению, по российскому законодательству это — долгая процедура, которая занимает от девяти до 12 месяцев, — отметила Щербина.  
 
Заседание Законодательного собрания Приморского края

Заседание Законодательного собрания Приморского края. Фото: zspk.gov.ru

 
Доходная часть бюджета Приморья на 2019 год выросла на 3,9 млрд рублей за счет дополнительных федеральных и краевых средств, расходы — на 2,2 млрд рублей. 

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