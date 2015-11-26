Горожане предупредили о новом способе мошенничества при продаже авто

Объявление о продаже автомобиля размещалось на крупном интернет-портале

После перевода на карту денег, хозяин исчез, а объявление о продаже авто удалил. Фото: pixabay.com

На крупном интернет-портале появилось объявление о продаже автомобиля, которое на самом деле былj фейковым. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram revizor_vdk.

В неприятную ситуацию попала пара, которая хотела приобрести на крупном интернет-портале авто. Со слов автора-поста, машину искали долго, в итоге выбор остановился на Toyota Starlet, 1998 года, в голубом цвете.

Машина находилась в посёлке Новом, позже хозяин сообщил, что машина находится на острове Русский. Пара договорилась с хозяином, что он приедет в поселок Сибирцево, чтобы машину посмотрели и купили.

Договорились на тех условиях, что пара оплачивает мужчине бензин и время. После перевода на карту денег, хозяин исчез, а объявление о продаже авто удалил.

"Понятное дело, что сами виноваты. Просто предупреждение вам," — сообщает автор.

Пользователи с пониманием отнеслись к истории пары и посочувствовали им.

Из-за таких людей доверие теряется между людьми, и это жаль. С волками жить по-волчьи выть.